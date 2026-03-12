Deklarata e parë e Mojtaba Khameneit
Nëse armiku s’na dëmshpërblen, do të shkatërrojmë pronat e tyre!
Deklarata e Mojtaba Khameneit bën gjithashtu thirrje për unitet mes popullsisë iraniane dhe pranon vështirësitë që ata kanë përjetuar.
“Ne duhet ta mbrojmë këtë unitet dhe kjo është e mundur vetëm kur jemi së bashku dhe gjejmë pika të përbashkëta,” thuhet në deklaratë.
Ai falënderon “popullin e Iranit që qëndroi kundër armikut”. Udhëheqësi suprem shpreh ngushëllime për njerëzit që “kanë humbur të dashurit e tyre gjatë luftës”, duke thënë se dëmet do të kompensohen.
“Nga armiku do të kërkojmë dëmshpërblim. Nëse nuk mund të marrim dëmshpërblim nga armiku, do të shkatërrojmë pronat e tyre aq sa ata kanë shkatërruar tonat”, tha ai.
