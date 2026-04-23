Deklarata e Ramës për çështjen e detit, media greke: Burimet diplomatike raportojnë për probleme teknike
Mediat greke kanë publikuar një pjesë nga deklarata e bërë nga kryeministri Edi Rama për çështjen e detit me Greqia, sipas të cilit brenda vitit 2026 pritet të merret një vendim për delimitimin e zonës ekonomike ekskluzive mes dy vendeve.
Më tej, mediat greke citojnë burime diplomatike, sipas të cilave procesi ka probleme teknike.
“Nuk kemi diçka të tillë, ka probleme teknike”, janë shprehur burimet diplomatike raportojnë mediat greke.
I njëjti burim kujton se diskutimi për demarkacionin vjen nga e kaluara, por çështja e bashkëpremtimit iu referua Gjykatës Kushtetuese të Shqipërisë dhe u hoq atje.
Sipas të njëtës media “Tirana tani duhet të vazhdojë me procedurat e nevojshme për të ndryshuar vendimin e Gjykatës Kushtetuese”.
Një ditë më parë kryeministri Rama gjatë një bisede në Forumin Ekonomik të Delfit me Alexis Papahelas, kryeredaktor i Kathimerini, konfirmoi se Shqipëria dhe Greqia kanë rënë dakord ta çojnë çështjen në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë në Strasburg.
“E vërteta ka më shumë nuanca. Nuk ishte që unë isha kundër kësaj, por pasi marrëveshja u bë publike, një personalitet i ushtrisë doli me një artikull të plotë mbushur me kritika dhe kjo e ndezi mjedisin. Në atë kohë ishim në opozitë dhe thashë: kjo mund të duket si një dhuratë e shkëlqyer për mua, mund të dalim në protesta dhe ta quajmë tradhti, por nuk është kjo që duhet të bëjmë. E çuam në Kushtetuese dhe tashmë kemi një marrëveshje me qeverinë greke për ta çuar në Gjykatën Ndërkombëtare.”
