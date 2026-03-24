Demonstrues pro-qeveritarë mblidhen në Teheran
Demonstrues që mbështesin qeverinë janë mbledhur në rrugët kryesore të kryeqytetit iranian, Teheran, ndërsa vazhdojnë të dënojnë luftën ushtarake SHBA-Izrael kundër vendit të tyre, e cila tashmë ka hyrë në ditën e 25-të.
Pavarësisht kërcënimeve për bombardime të reja dhe reshjeve të dendura të shiut, njerëzit u mblodhën në rrugën më të gjatë të Teheranit, Valiasr, duke valëvitur flamuj dhe duke transmetuar slogane patriotike përmes altoparlantëve në mbështetje të qeverisë, sipas pamjeve të shpërndara nga agjencia e lajmeve Mehr.
Qindra persona u mblodhën gjithashtu deri në orët e para të mëngjesit të së martës në sheshin Enghelab, i njohur edhe si Sheshi i Revolucionit, ku shfaqen në mënyrë të dukshme imazhet e udhëheqësit aktual suprem të vendit, Mojtaba Khamenei, si dhe të paraardhësve të tij.
Skena të ngjashme janë raportuar edhe në Karaj, një periferi në perëndim të Teheranit, si dhe në Ilam, në Iranin perëndimor pranë kufirit me Irakun, dhe në Sari, një qytet verior pranë Detit Kaspik.
