Dështon seanca në rastin “Capat”–“Sekiraqa”, në pritje të ekspertizës psikiatrike për Valdrin Ademin
Ka dështuar të mbahet seanca gjyqësore në rastin mes grupeve “Capat” dhe “Sekiraqa”, që lidhet me përplasjen e armatosur për motive hakmarrjeje ku mbeti i vrarë P.G., pasi ende nuk ka përfunduar ekspertiza psikiatrike për të akuzuarin Valdrin Ademi.
Ka dështuar të mbahet seanca gjyqësore në rastin mes grupeve “Capat” dhe “Sekiraqa”, që lidhet me përplasjen e armatosur për motive hakmarrjeje ku mbeti i vrarë P.G., pasi ende nuk ka përfunduar ekspertiza psikiatrike për të akuzuarin Valdrin Ademi. Ndërkohë, seanca e radhës pritet të caktohet pasi të dorëzohet ekspertiza, e cila do të përcaktojë nëse i akuzuari është në gjendje të marrë pjesë në proces gjyqësor. Të akuzuarit ngarkohen për disa vepra penale, përfshirë “Vrasje të rëndë”, “Vrasje të rëndë në tentativë”, si dhe “Mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve”.
Sipas gjykatëses së rastit, Fatime Dermaku, Instituti i Psikiatrisë Forenzike ka njoftuar se ekspertiza psikiatrike dhe psikologjike për Ademin nuk është përfunduar, andaj në mungesë të saj nuk mund të konstatohet gjendja e tij mendore dhe aftësia për t'iu nënshtruar gjykimit, raporton "Betimi për Drejtësi".
Si rrjedhojë, gjykimi nuk mund të vazhdojë derisa të jetë gati raporti i ekspertizës. Prokuroria Themelore në Prishtinë më 12 shkurt 2026 kishte ngritur aktakuzë ndaj nëntë personave: Korab Gashi, Valdrin Ademi, Robert Llumnica, Salih Sekiraqa, Fatos Abazi, Erd Marevci, Endrit Llapashtica, Dardan Marevci dhe Vesel Bunjaku, lidhur me rastin e vrasjes së P,G,, më 1 shtator 2024 në lagjen Aktash në Prishtinë.
