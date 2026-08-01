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Kronika

Detaje nga aksidenti në galerinë e kromit në Tërnovë të Bulqizës, minatori ra në furnelë gjatë procesit të punës

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gjatë procesit të punës

Një aksident i rëndë është regjistruar në një minierë kromi në zonën e Tërnovës së Madhe, në bashkinë Bulqizë, ku një minator 40-vjeçar ka mbetur i bllokuar gjatë procesit të punës. Viktima është identifikuar si Ilir Kalaveri, banues në Burrel, i cili punonte si minator/brigadier në subjektin privat që menaxhon aktivitetin minerar.

Paraprakisht dyshohet se 40-vjeçari është mbuluar nga masivi i kromit. Forcat e kërkim-shpëtimit dhe shërbimet e Policisë ndodhen në vendngjarje dhe vijojnë operacionin për lokalizimin dhe nxjerrjen e tij.

Ndërkohë, hetimet vijojnë për zbardhjen e plotë të shkaqeve të aksidentit. Pjesë e verifikimeve do të jenë edhe kushtet e sigurisë në punë, si dhe dokumentacioni dhe procedurat e kompanisë që administron minierën.

Bulqizë/Informacion paraprak

Rreth orës 13:00, në vendin e quajtur Tërnovë e Madhe, bashkia Bulqizë, shtetasi I. K., 40 vjeç, banues në Burrel, me detyrë minator/brigadier në një subjekt privat, dyshohet se ka rënë në një furnel gjatë procesit të punës.

Paraprakisht dyshohet se 40-vjeçari është mbuluar nga materiali i kromit. Shërbimet e kërkim-shpëtimit dhe shërbimet e Policisë ndodhen në vendngjarje dhe po vijojnë punën për lokalizimin dhe nxjerrjen e tij.

Grupi hetimor po punon për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes.

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