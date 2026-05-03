Detaje të reja nga tragjedia në Durrës: Autori rezulton me nivel të lartë alkooli, i njohur për shkelje të rregullave të qarkullimit
Nikoll Radaçi, i cili aksidentoi tre fëmijë të mitur rreth moshës 10 vjeç në Durrës, ka rezultuar pozitiv në testin e alkoolit. Sipas burimeve për
Sipas burimeve për Euronews. bëhet e ditur se testi i alkoolit është kryer disa herë dhe ka treguar një nivel prej 0.7, mbi kufirin e lejuar sipas Kodit Rrugor, i cili përcakton se masat mbi 0.3 sjellin penalitete, ndërsa mbi 0.5 konsiderohen vepër penale që mund të shoqërohet me arrest në flagrancë.
Ndërkaq, 57-vjeçari Radaçi është i njohur si recidivist në shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor dhe më herët është gjobitur disa herë për shpejtësi dhe shkelje të tjera në trafik.
Zona ku ndodhi ngjarja është një zonë e banuar dhe shpejtësia e kufizuar është 20-30 km/h. Nga ekspertiza paraprake dyshohet se autori ka qenë me mbi 60 km/h kur ka ndodhur aksidenti.
