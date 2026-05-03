☀️
Tiranë 15°C · Kthjellët 03 May 2026
S&P 500 7,230 ▲0.29%
DOW 49,499 ▼0.31%
NASDAQ 25,114 ▲0.89%
NAFTA 101.94 ▼2.98%
ARI 4,645 ▲0.32%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1726 EUR/GBP 0.8641 EUR/CHF 0.9174 EUR/ALL 95.8769 EUR/MKD 61.6946 EUR/RSD 117.4902 EUR/TRY 52.9368 EUR/JPY 184.29 EUR/CAD 1.5941 EUR/USD 1.1726 EUR/GBP 0.8641 EUR/CHF 0.9174 EUR/ALL 95.8769 EUR/MKD 61.6946 EUR/RSD 117.4902 EUR/TRY 52.9368 EUR/JPY 184.29 EUR/CAD 1.5941
₿ CRYPTO
BTC $78,680 ▲ +0.33% ETH $2,330 ▲ +0.89% XRP $1.3944 ▲ +0.12% SOL $84.2100 ▲ +0.06%
S&P 500 7,230 ▲0.29 % DOW 49,499 ▼0.31 % NASDAQ 25,114 ▲0.89 % NAFTA 101.94 ▼2.98 % ARI 4,645 ▲0.32 % S&P 500 7,230 ▲0.29 % DOW 49,499 ▼0.31 % NASDAQ 25,114 ▲0.89 % NAFTA 101.94 ▼2.98 % ARI 4,645 ▲0.32 %
EUR/USD 1.1726 EUR/GBP 0.8641 EUR/CHF 0.9174 EUR/ALL 95.8769 EUR/MKD 61.6946 EUR/RSD 117.4902 EUR/TRY 52.9368 EUR/JPY 184.29 EUR/CAD 1.5941 EUR/USD 1.1726 EUR/GBP 0.8641 EUR/CHF 0.9174 EUR/ALL 95.8769 EUR/MKD 61.6946 EUR/RSD 117.4902 EUR/TRY 52.9368 EUR/JPY 184.29 EUR/CAD 1.5941
03 May 2026
Breaking
​“Vrasje makabre e burrit”, rrëfehet mes lotësh e mbijetuara e masakrës së Bukoshit Aksident i rëndë në Kepin e Rodonit, turisti rrëzohet me motorr dhe humb jetën Detaje nga aksidenti në Durrës, i mituri humbi jetën pranë dyqanit të familjes, autori i njohur si problematik Kryetarja e AMA: Media të mbrojë dinjitetin në raportimet për ngjarje tragjike! Rama reagon për aksidentin e rëndë në Durrës: Humbja e dy fëmijëve tragjike, Zoti u dhëntë forcë prindërve
Menu
Kronika

Detaje të reja nga tragjedia në Durrës: Autori rezulton me nivel të lartë alkooli, i njohur për shkelje të rregullave të qarkullimit

· 1 min lexim

Nikoll Radaçi, i cili aksidentoi tre fëmijë të mitur rreth moshës 10 vjeç në Durrës, ka rezultuar pozitiv në testin e alkoolit. Sipas burimeve për

Nikoll Radaçi, i cili aksidentoi tre fëmijë të mitur rreth moshës 10 vjeç në Durrës, ka rezultuar pozitiv në testin e alkoolit.

Sipas burimeve për Euronews. bëhet e ditur se testi i alkoolit është kryer disa herë dhe ka treguar një nivel prej 0.7, mbi kufirin e lejuar sipas Kodit Rrugor, i cili përcakton se masat mbi 0.3 sjellin penalitete, ndërsa mbi 0.5 konsiderohen vepër penale që mund të shoqërohet me arrest në flagrancë.

Ndërkaq, 57-vjeçari Radaçi është i njohur si recidivist në shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor dhe më herët është gjobitur disa herë për shpejtësi dhe shkelje të tjera në trafik.

Zona ku ndodhi ngjarja është një zonë e banuar dhe shpejtësia e kufizuar është 20-30 km/h. Nga ekspertiza paraprake dyshohet se autori ka qenë me mbi 60 km/h kur ka ndodhur aksidenti.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu