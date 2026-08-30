🌤️
Tiranë 36°C · Kryesisht kthjellët 30 August 2026
S&P 500 7,712 ▼0.25%
DOW 53,560 ▼0.02%
NASDAQ 26,402 ▼0.52%
NAFTA 83.40 ▼0.16%
ARI 4,530 ▼2.88%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1607 EUR/GBP 0.8562 EUR/CHF 0.9375 EUR/ALL 92.2626 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3110 EUR/TRY 55.9565 EUR/JPY 185.55 EUR/CAD 1.6110 EUR/USD 1.1607 EUR/GBP 0.8562 EUR/CHF 0.9375 EUR/ALL 92.2626 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3110 EUR/TRY 55.9565 EUR/JPY 185.55 EUR/CAD 1.6110
₿ CRYPTO
BTC $78,604 ▲ +1.28% ETH $2,468 ▲ +1.26% XRP $1.3990 ▲ +1.09% SOL $105.6300 ▲ +1.71%
S&P 500 7,712 ▼0.25 % DOW 53,560 ▼0.02 % NASDAQ 26,402 ▼0.52 % NAFTA 83.40 ▼0.16 % ARI 4,530 ▼2.88 % S&P 500 7,712 ▼0.25 % DOW 53,560 ▼0.02 % NASDAQ 26,402 ▼0.52 % NAFTA 83.40 ▼0.16 % ARI 4,530 ▼2.88 %
EUR/USD 1.1607 EUR/GBP 0.8562 EUR/CHF 0.9375 EUR/ALL 92.2626 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3110 EUR/TRY 55.9565 EUR/JPY 185.55 EUR/CAD 1.6110 EUR/USD 1.1607 EUR/GBP 0.8562 EUR/CHF 0.9375 EUR/ALL 92.2626 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3110 EUR/TRY 55.9565 EUR/JPY 185.55 EUR/CAD 1.6110
30 Aug 2026
Breaking
Nga Hollywood-i në rap: Surpriza e papritur e Tom Hardy-t Hoxha njofton ngritjen e Pranisë Diplomatike Virtuale: Shërbime konsullore kudo dhe në çdo kohë Platforma e PD për komunikimin, Zekthi: Përpjekje për të mbajtur me gajret anëtarët ​Presidenti konsensual, Rrustemi: Duhet garanci për votat e LDK-së Championship/ Armando Broja dëmtohet përsëri, trajneri i eviton disfatën në Norfolk
Menu
Maqedonia

Digjet një autobus në Shkup, nuk ka të lënduar

· 2 min lexim

Një autobus dykatësh i NTP “Shkupi” është përfshirë nga zjarri në Vodno. Bëhet fjalë për autobusin e linjës 25, e cila qarkullon deri në Vodno.

“Zjarrfikësit e Shkupit po punojnë për shuarjen e tij dhe pres që së shpejti të shuhet. Për momentin nuk ekziston rrezik që zjarri të përhapet drejt vegjetacionit përreth”, tha Stojançe Angellov, drejtor i Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim.

“Shoferi ka reaguar shpejt, me gjakftohtësi dhe përgjegjësi. Ai menjëherë ka ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme dhe me reagimin e tij në kohë ka parandaluar pasoja shumë më serioze, dëme më të mëdha materiale dhe përhapjen e zjarrit drejt hapësirës përreth”, thanë nga NTP.

Nga aty thanë se shërbimet kompetente tashmë po kryejnë të gjitha kontrollet e nevojshme dhe se do të përcaktohet shkaku i saktë i zjarrit.

Kujtojmë se autobustët e transportit publik në Shkup shpesh përsojnë defetke, ndërsa ka pasur edhe raste të tjera të zjarreve dhe aksidenteve.

Sipas raportimeve, vetëm gjatë dy viteve të fundit janë regjistruar të paktën tetë incidente me autobusë që janë përfshirë nga zjarri, ndërsa në disa prej tyre automjetet janë dëmtuar rëndë ose janë djegur plotësisht.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu