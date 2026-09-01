Dinamo, Daja: Një fitore shumë e rëndësishme
“Ishte një udhëtim i gjatë në Evropëm pavarësisht se nuk e mbyllëm në mënyrën më të mirë të mundshme. Tani duhet ta hedhim pas dhe të fokusohemi te kampionati”. Kështu e ka nisur intervistën e tij për “Super Gol”, zv-trajneri i Dinamos, Glen Daja pas fitores 1-0 përballë Skënderbeut në javën e dytë të “Abissnet Superiore”.
“Sot morëm një trepikësh mjaft të rëndësishëm. Ishte shumë e vështirë, sepse të vish nga një ndeshje 120 minuta me Pafos dhe mungesat si Aliji, na sollën vështirësi”.
“Lodhja ndikon, koha e rikuperimit ka qenë shumë e shkurtër. Nuk kishim freskinë e duhur për ato pasimet kyçe. Manovra mendoj se funksionoi, por bënim gabime të thjeshta në pasime”.
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