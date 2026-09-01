Raphinha e Yamal, Barça nuk gabon përballë Rayo Vallecano
Lamine Yamal rikthehet te goli me një dopietë në fitoren 5-2 të Blaugrana ndaj Rayo Vallecano-s. Raphinha, gjithashtu gjeti rrjetën dy herë. Në Camp Nou, Rayo kaloi në epërsi me anë të Camello-s në minutën e 12-të, përpara se Raphinha dhe Yamal të përmbysnin rezultatin brenda pak minutash.
Në pjesën e dytë, një autogol nga Lejeune i dha ekipit katalanas një epërsi prej dy golash në minutën e 51’, përpara se të kompletoheshin tre dygolësha në këtë sfidë: Camello në minutën e 59-, Raphinha në minutën e 71-të dhe Yamal në minutën e 90-të. Ekipi i Hansi Flick kryeson tabelën e klasifikimit në kuotën e 9 pikëve, i barabartë me Real Madridin.
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