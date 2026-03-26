Dita e ndeshjes/ Sytë e gjithë shqiptarëve në Varshavë, me ëndrrën e Botërorit
Erdhi dita. Gjithë shqiptarët, jo vetëm ata që dashurojnë futbollin, do të jenë me sy e zemër në Varshavë, ku Kombëtarja shqiptare luan ndeshjen e parë të Play-off-it të Botërorit 2026 kundër Polonisë. Sfida me aromë Botërori starton në orën 20:45 dhe luhet në stadiumin “PGE Norodowy”
Mision shumë i vështirë ndaj Levandovskit me shokë, por jo i pamundur. Futbolli i njeh befasitë dhe surprizat, prandaj dhe kuqezinjtë do të luajnë gjithçka për gjithçka. Polakët nisen favoritë, megjithatë kanë edhe presionin më të madh mbrëmjen e sotme.
Në rast fitoreje, Shqipëria shkon në finalen e Play-off-it, ku do të ndeshet me fituesin e çiftit Ukrainë-Suedi. Nëse kalon Suedia, ndeshja që vlen biletën e Botërorit 2026 do të luhet në fushën e saj, nëse kalon Ukraina, kuqezinjtë, gjithmonë nëse mundin Poloninë, do të kenë favorin e fushës asnjëanëse.
Me trajnerin Silvinjo Kombëtarja shkoi në Europian, tani është afër Botërorit, afër historisë. Me siguri do të jenë 90 minuta të zjarrta, ku fati dhe episodet kanë pjesën e vet, ndërsa ata që do të zbresin në fushë e dinë shumë mirë se çfarë lumturie do të sillte për gjithë shqiptarët fitorja në Varshavë.
Verdiktin e jep fusha e blertë, ku drejtësinë do ta vendosë gjyqatri anglez Antony Taylor. Kuqezinjtë janë gati, le të shpresojmë që do të na dhurojnë një mbrëmje të madhe në Varshavë për të prekur Botërorin amerikan.
Nëse ndodh mrekullia, Shqipëria do t’i bashkohej Grupit F, ku bëjnë pjesë Holanda, Tunizia dhe Japonia.
The post Dita e ndeshjes/ Sytë e gjithë shqiptarëve në Varshavë, me ëndrrën e Botërorit appeared first on RTSH.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.