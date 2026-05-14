Djali 6-vjeçar i Elon Musk vjedh vëmendjen gjatë vizitës së Trump në Kinë (VIDEO)
Elon Musk ishte një nga 17 CEO-të që shoqëruan Presidentin e SHBA-së Donald Trump në udhëtimin e tij në Pekin dhe takimin me Presidentin kinez Xi Jinping. Megjithatë, njeriu më i pasur në botë kishte shoqëruesin e tij personal… djalin e tij të vogël .
6-vjeçari X Æ A-12, ose X, siç e quajnë ndryshe, vidhte rregullisht shfaqjen me reagimet e tij të adhurueshme. Në shumë foto, i vogli shfaqet në tapetin e kuq të pallatit presidencial të Xi duke mbajtur themeluesin e Tesla dhe SpaceX në njërën dorë dhe një çantë shpine të mbushur në tjetrën, ndërsa rojet e sigurisë ecin pranë tij.
X duket i impresionuar nga madhësia e dhomës dhe i lumtur që shoqëron të atin.
Among the suits and billion-dollar conversations during President Trump’s high-stakes Chinese trip, one guest stood out.Elon Musk’s son was seen wandering through a massive hall in China with his father as major CEOs gathered for high-level meetings. pic.twitter.com/lNQahrqd8u
