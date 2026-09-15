Dogana ndalon katër Rolex në Vërmicë, vlera e tyre rreth 33 mijë euro
Dogana e Kosovës ka njoftuar se ka parandaluar një tentativë për shmangie të detyrimeve doganore përmes mosdeklarimit të mallrave në Pikën e Kalimit Kufitar në Vërmicë.
Gjatë kontrolleve rutinore, zyrtari doganor ka ndaluar për kontroll një automjet që kishte hyrë në territorin e Kosovës. Pas pyetjes nëse kishte mallra apo vlera monetare për të deklaruar, shtetasi i huaj nuk ka deklaruar asnjë mall.
Bazuar në dyshimet e ngritura gjatë kontrollit fillestar, automjeti është orientuar për kontroll të detajuar, ku zyrtarët doganorë kanë zbuluar katër orë dore të markës Rolex.
Sipas Doganës, vlera e përafërt e orëve është rreth 33 mijë euro.
Mallrat janë ndaluar përkohësisht në pikën kufitare në Vërmicë, ndërsa rasti është duke u trajtuar në përputhje me procedurat dhe legjislacionin në fuqi.
Dogana e Kosovës ka bërë të ditur se mbetet e përkushtuar në parandalimin e kontrabandës dhe shmangies së detyrimeve doganore, si dhe në mbrojtjen e interesave financiare të Republikës së Kosovës. /Telegrafi/
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