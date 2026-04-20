Doncic mungesa e madhe/ Shai, Wemby dhe Jokic në garë për lojtarin më të mirë në NBA
Janë zbuluar merat e finalistëve për shtatë çmimet kryesore të sezonit në basketbollin amerikan. Mungon gjithashtu edhe Cade Cunningham. Nikola Jokic është bërë lojtari i parë në historinë e NBA, që kryeson ligën si në ribaunde, ashtu edhe në asiste në të njëjtin sezon. Lojtari i 6-të i vitit diskutohet mes Tim Hardaway (Denver), Jaime Jaquez (Miami) dhe Keldon Johnson (San Antonio). Çmimet jepen në bazë të paraqitjes gjatë sezonit të rregullt, ndërsa Play-off-i përjashtohet.
NBA ka bërë të ditur emrat e finalistëve për çmimet kryesore sezonale. Që të dy janë konsideruar të padenjë për çmimet dhe nuk janë përfshirë në votimin final për MVP. Numrat e sebit janë 27.9 pikë, 12.8 ribaunde dhe 10.8 asiste për ndeshje. Finalistët për mbrojtësin e vitit janë Victor Wembanyama (San Antonio), Chet Holmgren (Oklahoma City) dhe Ausar Thompson (Detroit).
Për MVP, çmimi për lojtarin më të mirë, garojnë Nikola Jokic, Shai Gilgeous-Alexander dhe Vic Wembayama. Gilgeous-Alexander ka kaluar Jokic dhe Giannis Antetokounmpo në votimin e vitit të kaluar, ka shënuar 31.1 pikë për ndeshje këtë sezon dhe ka udhëhequr Oklahoma City drejt vendit të parë në Western Conference. Janë zbuluar gjithashtu edhe finalistët e çmimeve të tjera. Lojtari që është përmirësuar më shumë është një çmim, për të cilin garojnë Nickell Alexander-Walker (Atlanta), Deni Avdija (Portland) dhe Jalen Duren (Detroit). Zhvillimi mbetet në fokus për ndikimin që mund të ketë në vazhdimësinë e sezonit dhe objektivat e skuadrës.
