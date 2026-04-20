☁️
Tiranë 19°C · Vranët 20 April 2026
S&P 500 7,126 ▲1.2%
DOW 49,447 ▲1.79%
NASDAQ 24,468 ▲1.52%
NAFTA 82.59 ▲0%
ARI 4,813 ▼1.36%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123
₿ CRYPTO
BTC $74,686 ▼ -0.71% ETH $2,294 ▼ -0.93% XRP $1.4124 ▼ -0.35% SOL $84.6200 ▼ -0.32%
S&P 500 7,126 ▲1.2 % DOW 49,447 ▲1.79 % NASDAQ 24,468 ▲1.52 % NAFTA 82.59 ▲0 % ARI 4,813 ▼1.36 % S&P 500 7,126 ▲1.2 % DOW 49,447 ▲1.79 % NASDAQ 24,468 ▲1.52 % NAFTA 82.59 ▲0 % ARI 4,813 ▼1.36 %
EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123 EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123
20 Apr 2026
Breaking
Menu
Sporti

Doncic mungesa e madhe/ Shai, Wemby dhe Jokic në garë për lojtarin më të mirë në NBA

· 2 min lexim

Doncic mungesa e madhe/ Shai, Wemby dhe Jokic në garë për lojtarin më të mirë në NBA është një nga ngjarjet që po merr vëmendje në raportimin e RTSH.

Janë zbuluar merat e finalistëve për shtatë çmimet kryesore të sezonit në basketbollin amerikan. Mungon gjithashtu edhe Cade Cunningham. Nikola Jokic është bërë lojtari i parë në historinë e NBA, që kryeson ligën si në ribaunde, ashtu edhe në asiste në të njëjtin sezon. Lojtari i 6-të i vitit diskutohet mes Tim Hardaway (Denver), Jaime Jaquez (Miami) dhe Keldon Johnson (San Antonio). Çmimet jepen në bazë të paraqitjes gjatë sezonit të rregullt, ndërsa Play-off-i përjashtohet.

NBA ka bërë të ditur emrat e finalistëve për çmimet kryesore sezonale. Që të dy janë konsideruar të padenjë për çmimet dhe nuk janë përfshirë në votimin final për MVP. Numrat e sebit janë 27.9 pikë, 12.8 ribaunde dhe 10.8 asiste për ndeshje. Finalistët për mbrojtësin e vitit janë Victor Wembanyama (San Antonio), Chet Holmgren (Oklahoma City) dhe Ausar Thompson (Detroit).

Për MVP, çmimi për lojtarin më të mirë, garojnë Nikola Jokic, Shai Gilgeous-Alexander dhe Vic Wembayama. Gilgeous-Alexander ka kaluar Jokic dhe Giannis Antetokounmpo në votimin e vitit të kaluar, ka shënuar 31.1 pikë për ndeshje këtë sezon dhe ka udhëhequr Oklahoma City drejt vendit të parë në Western Conference. Janë zbuluar gjithashtu edhe finalistët e çmimeve të tjera. Lojtari që është përmirësuar më shumë është një çmim, për të cilin garojnë Nickell Alexander-Walker (Atlanta), Deni Avdija (Portland) dhe Jalen Duren (Detroit). Zhvillimi mbetet në fokus për ndikimin që mund të ketë në vazhdimësinë e sezonit dhe objektivat e skuadrës.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

