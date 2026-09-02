“Duhet ta ndalin atë luftë idiote”, Trump kërkon fundin e përplasjes Rusi-Ukrainë (VIDEO)
Presidenti amerikan, Donald Trump, ka bërë thirrje për përfundimin e luftës mes Rusisë dhe Ukrainës.
“Duhet ta ndalin atë luftë idiote”, deklaroi Trump gjatë një bashkëbisedimi me gazetarët në Zyrën Ovale të Shtëpisë së Bardhë.
Ai shtoi se Shtetet e Bashkuara duan të kenë marrëdhënie të mira me Rusinë, Ukrainën dhe të gjitha vendet.
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