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Bota

“Duhet ta ndalin atë luftë idiote”, Trump kërkon fundin e përplasjes Rusi-Ukrainë (VIDEO)

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Presidenti amerikan, Donald Trump, ka bërë thirrje për përfundimin e luftës mes Rusisë dhe Ukrainës.

“Duhet ta ndalin atë luftë idiote”, deklaroi Trump gjatë një bashkëbisedimi me gazetarët në Zyrën Ovale të Shtëpisë së Bardhë.

Ai shtoi se Shtetet e Bashkuara duan të kenë marrëdhënie të mira me Rusinë, Ukrainën dhe të gjitha vendet.

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