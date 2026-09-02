Dita e 95-të, qytetarët njoftojnë nesër protestë te Ministria e Arsimit me një skenar të ri
Protesta në ditën e saj të 95-të është rikthyer me pjesëmarrje të lartë. Qindra protestues kanë nisur marshimin në bulevard, duke shoqëruar tubimin me thirrje të forta kundër qeverisë.
Kërkesa kryesore e protestuesve mbetet dorëheqja e kryeministrit Edi Rama, ndërsa një tjetër kërkesë lidhet me lirimin e personave të shoqëruar nga policia gjatë protestës së një dite më parë, pas tensioneve të krijuara para Kryeministrisë.
Protestuesit kanë njoftuar gjithashtu për një plan të ri protestash. Nesër, në orën 10:00, tubimi do të zhvillohet para Ministrisë së Arsimit, ndërsa në vijim pritet që protesta të organizohen çdo ditë pranë një institucioni të ndryshëm.
Sipas organizatorëve, protestat e paradites do të jenë më të vogla, ndërsa protesta kryesore do të vijojë çdo ditë në bulevard.
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