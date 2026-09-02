Dyshohet se ndezi qëllimisht zjarr për herë të dytë, arrestohet 75-vjeçari në Ersekë
Policia e Ersekës ka arrestuar një 75-vjeçar, i cili dyshohet se ka ndezur qëllimisht një zjarr, flakët e të cilit u përhapën në fshatin Psar, duke djegur një sipërfaqe të konsiderueshme të tokave përreth.
Kjo ishte hera e dytë që i moshuari dyshohet se vendoste zjarre në zonë, ndërsa më parë ka qenë i proceduar për zjarrvënie të qëllimshme.
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