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Bota

Dy javë pas të vëllait, ndërron Princesha Astrid

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Motra e Mbretit të ndjerë Harald V, Princesha Astrid, ka vdekur sot, të premten, më 11 shtator, në moshën 94-vjeçare, saktësisht dy javë pas vëllait të saj, njoftoi Pallati në Oslo.

“Princesha ndërroi jetë sot, të premten, më 11 shtator, në moshën 94 vjeç”, thuhej në deklaratën e Pallatit.

Të mërkurën, Astrid mori pjesë në funeralin e vëllait të saj Harald, në një karrige me rrota. Mbreti Harald V vdiq më 28 gusht, në moshën 89-vjeçare.

Vi har med sorg mottatt budskapet om at prinsesse Astrid har gått bort. – Et høyt elsket medlem av kongefamilien har forlatt oss. Norge har mistet en minneverdig og høyt ansett prinsesse. Vår medfølelse går til kongehuset og den nærmeste familien, sier stortingspresident @MasudGh pic.twitter.com/svVgCMoGPD

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