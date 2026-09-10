☀️
Tiranë 22°C · Kthjellët 10 September 2026
S&P 500 7,636 ▼0.48%
DOW 52,381 ▼0.77%
NASDAQ 26,253 ▼0.64%
NAFTA 95.77 ▼0.29%
ARI 4,470 ▲0.21%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1634 EUR/GBP 0.8587 EUR/CHF 0.9419 EUR/ALL 92.0706 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3416 EUR/TRY 56.4313 EUR/JPY 178.70 EUR/CAD 1.6050 EUR/USD 1.1634 EUR/GBP 0.8587 EUR/CHF 0.9419 EUR/ALL 92.0706 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3416 EUR/TRY 56.4313 EUR/JPY 178.70 EUR/CAD 1.6050
₿ CRYPTO
BTC $78,447 ▼ -0.59% ETH $2,480 ▼ -0.61% XRP $1.3899 ▼ -2.72% SOL $101.9200 ▼ -2.13%
S&P 500 7,636 ▼0.48 % DOW 52,381 ▼0.77 % NASDAQ 26,253 ▼0.64 % NAFTA 95.77 ▼0.29 % ARI 4,470 ▲0.21 % S&P 500 7,636 ▼0.48 % DOW 52,381 ▼0.77 % NASDAQ 26,253 ▼0.64 % NAFTA 95.77 ▼0.29 % ARI 4,470 ▲0.21 %
EUR/USD 1.1634 EUR/GBP 0.8587 EUR/CHF 0.9419 EUR/ALL 92.0706 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3416 EUR/TRY 56.4313 EUR/JPY 178.70 EUR/CAD 1.6050 EUR/USD 1.1634 EUR/GBP 0.8587 EUR/CHF 0.9419 EUR/ALL 92.0706 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3416 EUR/TRY 56.4313 EUR/JPY 178.70 EUR/CAD 1.6050
10 Sep 2026
Breaking
Dy persona dhunojnë drejtorin e Ujësjellësit të Elbasanit, Luan Tabaku u godit me sende të forta! Kush janë autorët dhe s AGJENDA NDËRKOMBËTARE 10.09.2026 Rafael Navarro shënon dy gola në startin e parë si titullar për St. Louis Sot deklaratat përfundimtare në rastin e Thaçit dhe të tjerëve, lidhur me akuzat për administrim të drejtësisë Mot i ndryshueshëm, priten reshje lokale shiu dhe erë lokalisht e fortë
Menu
Kronika

Dy persona dhunojnë drejtorin e Ujësjellësit të Elbasanit, Luan Tabaku u godit me sende të forta! Kush janë autorët dhe s

· 2 min lexim
Ujësjellësit të Elbasanit, Luan Tabaku

Dhunohet drejtori i Ujësjellësit të Elbasanit, Luan Tabaku.

Ngjarja ka ndodhur rreth orës 10:45 të mëngjesit të së dielës, datë 6 shtator, në mes të qytetit. Tabaku dyshohet se është goditur nga dy persona. Autorët e dyshuar janë Endri Çopja dhe Horgito Peqini.

Ndërsa dyshohet se gjatë sulmit janë përdorur edhe sende të forta, pasi sipas kartelës mjekësore, Tabaku ka pësuar dy fraktura në kokë.

I dëmtuari ka zgjedhur të mos bëjë kallëzim në Policinë e Elbasanit, që megjithatë ka nisur hetimet me iniciativë, për shkak se shumë qytetarë janë bërë dëshmitarë të ngjarjes. Burimet thonë se po verifikohen rrethanat e ngjarjes, ndërsa një prej pistave të dyshuara për motivin lidhet me një konflikt për punësimin.

Sipas të dhënave paraprake, dyshohet se Luan Tabaku kishte larguar nga puna në Bashkinë e Elbasanit bashkëshorten e Endri Çopjas dhe ky vendim mund të ketë sjellë përplasjen mes tyre.

Përtej dhunës fizike ndaj një zyrtari të Bashkisë, ngjarjen e bën më të rëndë përfshirja e personave me precedentë penalë, e mbi të gjitha, dy prej tyre të sapoliruar nga burgu për vrasje.

Endri Çopja është arrestuar më herët nga policia si i dyshuar për përfshirjen në atentatin me eksploziv ndaj Lulzim Kullës, ngjarje e ndodhur më 13 janar 2018 në Shkodër, ndonëse u lirua pasi nuk u gjetën prova.

Nga ana tjetër, i dyshuari tjetër Horgito Peqini, nipi i Eduart Peqinit, i njohur si “Mandela i Elbasanit”, vetëm pak kohë më parë ishte liruar nga burgu, ku po ashtu kishte vuajtur një dënim për një vrasje të ndodhur në vitin 2022.

Edhe vetë drejtori i Ujësjellësit, Luan Tabaku, është një emër i njohur në Elbasan. Prej kohësh ai është përfolur si një prej njerëzve të afërt me Suel Çelën.

Në prill të vitit 2025 Tabakut iu ushtruan kontrolle nga agjentët e BKH-së dhe policia shtetit, ndërsa vetëm disa muaj më pas ai u paraqit në Prokurorinë e Posaçme pasi dyshohej se ka favorizuar Suel Çelën në tendera publikë. Deri tani nuk ka asnjë të ndaluar në lidhje me ngjarje e ndodhur disa ditë më parë.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu