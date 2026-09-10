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10 Sep 2026
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Dy persona dhunojnë drejtorin e Ujësjellësit të Elbasanit, Luan Tabaku u godit me sende të forta! Kush janë autorët dhe s AGJENDA NDËRKOMBËTARE 10.09.2026 Rafael Navarro shënon dy gola në startin e parë si titullar për St. Louis Sot deklaratat përfundimtare në rastin e Thaçit dhe të tjerëve, lidhur me akuzat për administrim të drejtësisë Mot i ndryshueshëm, priten reshje lokale shiu dhe erë lokalisht e fortë
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Bota

AGJENDA NDËRKOMBËTARE 10.09.2026

· 2 min lexim
AGJENDA NDËRKOMBËTARE 10.09.2026

LONDËR (Mbretëria e Bashkuar) – Hapja e ekspozitës “Bayeux Tapestry” në Muzeun Britanik

BOTA – “Copernicus” publikon buletinin e klimës për gushtin

HONG KONG (Kinë) – Vendim në padinë për pushim të padrejtë nga puna të ngritur nga Selina Cheng, presidente e sindikatës së shtypit, kundër Wall Street Journal

TORONTO (Kanada) – Festivali Ndërkombëtar i Filmit në Toronto (deri më 20)

UASHINGTON (Shtetet e Bashkuara) – Indeksi i Çmimeve të Prodhuesit (PPI) për gushtin

KOMBET E BASHKUARA (Shtetet e Bashkuara) – Këshilli i Sigurimit i OKB-së shqyrton rinovimin e një rezolute që vendos embargo armësh ndaj Sudanit

KOMBET E BASHKUARA (Shtetet e Bashkuara) – Takim i Këshillit të Sigurimit të OKB-së mbi sanksionet e vendosura ndaj Iranit për çështjen bërthamore

BERLIN (Gjermani) – Konferencë për shtyp e Bankës Qendrore Evropiane (BQE) mbi politikën monetare në eurozonë

PARIS (Francë) – Vizitë e Presidentit Vietnamez në Lam

BERLIN (Gjermani) – Kancelari Merz pret Presidentin e Emirateve të Bashkuara Arabe, Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan

NIKOZIA (Qipro) – Presidenti qipriot pret homologun izraelit

VJENË (Austri) – Publikimi i raportit mujor të OPEC-ut

BRATISLAVË (Sllovaki) – Takim i Kryeministrave të Grupit të Vishegradit (V4) me pjesëmarrjen e mundshme të Kryeministrit irlandez Micheál Martin

BERLIN (Gjermani) – Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte takohet me Ministrin e Jashtëm Johann Wadephul

NAIROBI (Kenia) – Informacion i “Amnesty International” mbi shtetasit e huaj të rekrutuar nga Rusia për të luftuar në Ukrainë

MEKSIKO SITI (Meksikë) – Personalitete të artit shfaqen ne Tapetin e Kuq për 15-vjetorin e mbërritjes së “Netflix” në Meksikë /

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