AGJENDA NDËRKOMBËTARE 10.09.2026
LONDËR (Mbretëria e Bashkuar) – Hapja e ekspozitës “Bayeux Tapestry” në Muzeun Britanik
BOTA – “Copernicus” publikon buletinin e klimës për gushtin
HONG KONG (Kinë) – Vendim në padinë për pushim të padrejtë nga puna të ngritur nga Selina Cheng, presidente e sindikatës së shtypit, kundër Wall Street Journal
TORONTO (Kanada) – Festivali Ndërkombëtar i Filmit në Toronto (deri më 20)
UASHINGTON (Shtetet e Bashkuara) – Indeksi i Çmimeve të Prodhuesit (PPI) për gushtin
KOMBET E BASHKUARA (Shtetet e Bashkuara) – Këshilli i Sigurimit i OKB-së shqyrton rinovimin e një rezolute që vendos embargo armësh ndaj Sudanit
KOMBET E BASHKUARA (Shtetet e Bashkuara) – Takim i Këshillit të Sigurimit të OKB-së mbi sanksionet e vendosura ndaj Iranit për çështjen bërthamore
BERLIN (Gjermani) – Konferencë për shtyp e Bankës Qendrore Evropiane (BQE) mbi politikën monetare në eurozonë
PARIS (Francë) – Vizitë e Presidentit Vietnamez në Lam
BERLIN (Gjermani) – Kancelari Merz pret Presidentin e Emirateve të Bashkuara Arabe, Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan
NIKOZIA (Qipro) – Presidenti qipriot pret homologun izraelit
VJENË (Austri) – Publikimi i raportit mujor të OPEC-ut
BRATISLAVË (Sllovaki) – Takim i Kryeministrave të Grupit të Vishegradit (V4) me pjesëmarrjen e mundshme të Kryeministrit irlandez Micheál Martin
BERLIN (Gjermani) – Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte takohet me Ministrin e Jashtëm Johann Wadephul
NAIROBI (Kenia) – Informacion i “Amnesty International” mbi shtetasit e huaj të rekrutuar nga Rusia për të luftuar në Ukrainë
MEKSIKO SITI (Meksikë) – Personalitete të artit shfaqen ne Tapetin e Kuq për 15-vjetorin e mbërritjes së “Netflix” në Meksikë /
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