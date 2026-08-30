Dy vëllezër në pranga pas sherrit në Korçë, dy të plagosur
Dy vëllezër, 32 dhe 28 vjeç, kanë përfunduar në prangat e Policisë së Korçës pas një konflikti mes katër personash, që la pas dy të plagosur.
Ngjarja ndodhi rreth orës 19:00, ndërsa dyshohet se konflikti nisi për motive të dobëta.
Gjatë përplasjes, dy prej personave kanë marrë dëmtime të lehta dhe janë dërguar në Spitalin e Korçës për ndihmë mjekësore.
Sherri nuk ka përfunduar vetëm me përplasjen fizike. Gjatë konfliktit është dëmtuar edhe një automjet, të cilit i janë thyer xhamat me një lopatë.
Pas hetimeve, policia ka arrestuar në flagrancë dy vëllezërit, të dyshuar për veprat penale “Plagosja e lehtë me dashje”, “Prishja e qetësisë publike”, kryer në bashkëpunim, si dhe “Shkatërrimi i pronës”.
Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë së Korçës për veprime të mëtejshme.
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