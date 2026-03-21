Dyfisho ndërmarrjen tënde, program i ri për financimin e ndërmarrjeve të vogla e të mesme
Kryeministri Edi Rama, njëherësh kryetar i Partisë Socialiste bëri të ditur sot se sipërmarrjet e vogla dhe të mesme do të financohen nga shteti për të dyfishuar biznesin e tyre përmes programit “Dyfisho ndërmarrjen tënde”.
Në mbledhjen e Asamblesë Kombëtare të PS-së, Rama informoi se programi do të lançohet së shpejti dhe do t’i krijojë mundësinë këtyre ndërmarrjeve që të rriten.
“Këtu nuk kam parasysh thjesht ndërmarrjet bujqësore, por të gjitha ndërmarrjet e vogla dhe të mesme do të mbështeten”, tha Rama.
Rama theksoi se ky instrument i ri financiar do të mbështetet nga qeveria dhe kjo është një tjetër rrugë për t’i kthyer shqiptarëve të diasporës atë vëmendje që kanë nevojë. /a.g/
