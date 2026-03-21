EUR/USD 1.1553 EUR/GBP 0.8659 EUR/CHF 0.9112 EUR/ALL 96.0704 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4669 EUR/TRY 51.2223 EUR/JPY 183.84 EUR/CAD 1.5857
Ekonomia

Dyfisho ndërmarrjen tënde, program i ri për financimin e ndërmarrjeve të vogla e të mesme

· 1 min lexim

Kryeministri Edi Rama, njëherësh kryetar i Partisë Socialiste bëri të ditur sot se sipërmarrjet e vogla dhe të mesme do të financohen nga shteti për të dyfishuar biznesin e tyre përmes programit “Dyfisho ndërmarrjen tënde”.

Në mbledhjen e Asamblesë Kombëtare të PS-së, Rama informoi se programi do të lançohet së shpejti dhe do t’i krijojë mundësinë këtyre ndërmarrjeve që të rriten.

“Këtu nuk kam parasysh thjesht ndërmarrjet bujqësore, por të gjitha ndërmarrjet e vogla dhe të mesme do të mbështeten”, tha Rama.

Rama theksoi se ky instrument i ri financiar do të mbështetet nga qeveria dhe kjo është një tjetër rrugë për t’i kthyer shqiptarëve të diasporës atë vëmendje që kanë nevojë. /a.g/

 

Lexo Gjithashtu