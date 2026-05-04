EUR/USD 1.1736 EUR/GBP 0.8636 EUR/CHF 0.9163 EUR/ALL 95.5269 EUR/MKD 61.6946 EUR/RSD 117.3627 EUR/TRY 53.0096 EUR/JPY 184.01 EUR/CAD 1.5939
Cameron Diaz dhe Benji Madden mirëpresin djalin e tretë, Nautas Mickoski për Gruevskin: Nuk ka standarde të dyfishta Çitaku ia mbyll derën Limajt: Nuk është çështje fare përfshirja e tij në listën e PDK-së E PABESUESHME! Chelsea pëson humbjen e 6-të rresht në PL, Nottingham me fitore spektakolare në "Stamford Bridge" (video) Drejtori i Mjekësisë Ligjore: Në zjarrin në "Pulse", temperatura arriti në 700 gradë celsius
E PABESUESHME! Chelsea pëson humbjen e 6-të rresht në PL, Nottingham me fitore spektakolare në “Stamford Bridge” (video)

Chelsea ka pësuar humbjen e gjashtë rresht në Premier League. “Blutë” janë mposhtur 1-3 nga Nottingham Forest, në sfidën e luajtur në “Stamford Bridge”, e vlefshme për javën e 35-të.

Miqtë shënuan që në minutën e 2-të, Taiwo Awoniyi dërgoi me kokë topin në rrjetë pas një krosimi në zonë. Në minutën e 15-të, Igor Jesus dyfishon shifrat për Nottingham nga pika e bardhë e penalltisë.

Në fund të pjesës së parë, Chelsea kishte shansin e artë të ngushonte shifrat, por Cole Palmer gaboi nga 11-metrat. Penalltia e sulmuesit të “Bluve” u prit nga Sels. Pjesa e parë mbyllet 0-2 për Nottingham.

Në minutën e 51-të, Nottingham shënon golin e tretë pas një kundëruslmi të shpejtë. Ishte sërish Taiwo Awoniyi që gjeti golin, pas asistit të Morgan Gibbs-White. Joao Pedro shënon golin e vetëm për “Blutë” në minutat shtesë.

Calum McFarlane pëson humbjen e parë si trajner i përkohshëm i Chelsea-s. Nottingham Forest merr një fitore të jashtëzakonshme në garën për mbijetesë. Ekipi i drejtuar nga portugezi Vitor Pereira i mjafton vetëm një fitore në 3 ndeshjet e fundit për të qëndruar zyrtarisht në PL. Kujtojmë se Nottingham është në lojë edhe në Europa League, ku fitoi 1-0 në gjysmëfinalen e parë ndaj Aston Villa.

