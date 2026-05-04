Berisha nderon dy fëmijët me një minutë heshtje dhe thërret për protestën e 8 majit
Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, hapi foltoren e tij të përjavshme më 4 maj duke i kushtuar një minutë heshtje dy fëmijëve që humbën jetën të dielën. Gjatë fjalës ai shprehu ngushëllimet për familjarët dhe qytetin e Durrësit, duke vlerësuar thellësisht tronditjen që la kjo ngjarje.
Ai u ndal në akuzat ndaj një personi që e përshkroi si “i forti i lagjes” dhe e quajti kriminel të damkosur, i cili, sipas tij, largoi jetën e të vegjëlve dhe u arratis; raporton TV Klan.
Berisha njoftoi gjithashtu se më 8 maj do të organizohet një protestë që e përshkroi jo si një veprim politik partitë, por si një revoltë të gjerë qytetare. Ai e përshkroi tubimin si një thirrje për ndërgjegjen e qytetarëve—për dinjitetin, sigurinë, familjen dhe të ardhmen e fëmijëve.
Në përmbyllje ai bëri thirrje që qytetarët të solidarizohen dhe të marrin pjesë në protestën e paralajmëruar, një ftesë që ai përsëriti edhe në deklaratën e tij të publikuar, sipas TV Klan.
