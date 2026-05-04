Maqedonia

Siljanovska-Davkova: Konfliktet aktuale globale dhe turbulencat energjetike krijojnë rreziqe serioze për stabilitetin energjetik

· 2 min lexim

Presidentja Siljanovska-Davkova, në kuadër të pjesëmarrjes së saj në Samitin e 8-të të Komunitetit Politik Evropian, i cili po mbahet në Jerevan të Armenisë, sot mbajti një fjalim në tryezën e rrumbullakët me temën "Forcimi i Lidhshmërisë dhe Sigurisë Ekonomike në Kontekstin e Tranzicionit të Gjelbër".

Presidentja Siljanovska-Davkova, në kuadër të pjesëmarrjes së saj në Samitin e 8-të të Komunitetit Politik Evropian, i cili po mbahet në Jerevan të Armenisë, sot mbajti një fjalim në tryezën e rrumbullakët me temën "Forcimi i Lidhshmërisë dhe Sigurisë Ekonomike në Kontekstin e Tranzicionit të Gjelbër".

Ajo vlerësoi se konfliktet aktuale globale dhe turbulencat energjetike krijojnë rreziqe serioze për stabilitetin energjetik, ku shtetet e vogla janë veçanërisht të cenueshme.

Për Siljanovska-Davkovan, lidhja energjetike nuk është vetëm një çështje ekonomike, por edhe një përparësi sigurie kombëtare, rajonale dhe evropiane.

Ajo beson se pengesat më të mëdha për lidhjen energjetike në Ballkanin Perëndimor nuk janë të natyrës teknike, por politike.Sipas saj, mosmarrëveshjet dypalëshe dhe (keq)përdorimi i vetos shkaktojnë më shumë dëme në lidhshmërinë rajonale sesa çdo mungesë infrastrukture.

“Çdo proces integrimi i ngrirë do të thotë investime dhe e ardhme e ngrirë”, tha Presidentja.

Siljanovska-Davkova arriti në përfundimin se vendet e rajonit individualisht kanë kapacitete të kufizuara, por përmes veprimit të përbashkët ato mund të bëhen një partner i vlefshëm evropian. Infrastruktura e përbashkët krijon interesa të ndërsjella dhe ndërvarësi të vendeve, gjë që nga ana tjetër ndikon në uljen e rrezikut të konflikteve dhe në qëndrueshmërinë më të madhe të palëve të treta./Telegrafi/

