☀️
Tiranë 16°C · Kthjellët 04 May 2026
S&P 500 7,198 ▼0.45%
DOW 48,956 ▼1.1%
NASDAQ 25,053 ▼0.24%
NAFTA 106.12 ▲4.1%
ARI 4,522 ▼2.64%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1736 EUR/GBP 0.8636 EUR/CHF 0.9163 EUR/ALL 95.5269 EUR/MKD 61.6946 EUR/RSD 117.3627 EUR/TRY 53.0096 EUR/JPY 184.01 EUR/CAD 1.5939 EUR/USD 1.1736 EUR/GBP 0.8636 EUR/CHF 0.9163 EUR/ALL 95.5269 EUR/MKD 61.6946 EUR/RSD 117.3627 EUR/TRY 53.0096 EUR/JPY 184.01 EUR/CAD 1.5939
₿ CRYPTO
BTC $80,262 ▲ +2.01% ETH $2,366 ▲ +1.52% XRP $1.4054 ▲ +0.8% SOL $84.8200 ▲ +0.72%
S&P 500 7,198 ▼0.45 % DOW 48,956 ▼1.1 % NASDAQ 25,053 ▼0.24 % NAFTA 106.12 ▲4.1 % ARI 4,522 ▼2.64 % S&P 500 7,198 ▼0.45 % DOW 48,956 ▼1.1 % NASDAQ 25,053 ▼0.24 % NAFTA 106.12 ▲4.1 % ARI 4,522 ▼2.64 %
EUR/USD 1.1736 EUR/GBP 0.8636 EUR/CHF 0.9163 EUR/ALL 95.5269 EUR/MKD 61.6946 EUR/RSD 117.3627 EUR/TRY 53.0096 EUR/JPY 184.01 EUR/CAD 1.5939 EUR/USD 1.1736 EUR/GBP 0.8636 EUR/CHF 0.9163 EUR/ALL 95.5269 EUR/MKD 61.6946 EUR/RSD 117.3627 EUR/TRY 53.0096 EUR/JPY 184.01 EUR/CAD 1.5939
04 May 2026
Breaking
Janevska: Mësuesit do të jenë në detyrë në korridoret dhe oborret e shkollave Ángel Mateos González kthehet në fushë në moshën 70-vjeçare dhe vendos një rekord Arsenal-Atletico, Simeone: Kemi besim te forca jonë, të shkojmë në finale Qazim Laçi zgjidhet në formacionin më të mirë të javës në Turqi Barcelona i ka bërë dalje. Vjen oferta e parë për Casado-n, 25 milionë euro nga rivalët
Menu
Premier League

Barcelona i thotë “jo” ofertës 120 milionë euro nga Man. United. Nuk ka shanse që Flick të lejojë largimin e 22-vjeçarit

· 1 min lexim

Pavarësisht se është e detyruar të bëjë shitje gjatë merkatos për të siguruar të ardhurat e nevojshme për përforcimet që ka në mendje, Barcelona ka refuzuar një ofertë të fundit të Manchester United prej 120 milionë eurosh për Fermin Lopez, bën të ditur Fichajes.

22-vjeçari ka qenë një nga lojtarët më të mirë të këtij sezoni te katalanasit, ku ka kontribuar me 13 gola dhe 17 asiste. Ai është shumë i rëndësishëm për sistemin e Flick, pasi mund të luajë si mesfushor qendror, mesfushor anësor apo spe jo dhe në sulm.

Verën e kaluar Fermin Lopez ishte shumë pranë largimit nga Barcelona, por oferta e vetme konkrete ishte ajo e Chelsea-t prej 40 milionë eurosh, e cila sigurisht që u refuzua direkt nga klubi katalanas.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu