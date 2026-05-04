EUR/USD 1.1736 EUR/GBP 0.8636 EUR/CHF 0.9163 EUR/ALL 95.5269 EUR/MKD 61.6946 EUR/RSD 117.3627 EUR/TRY 53.0096 EUR/JPY 184.01 EUR/CAD 1.5939
04 May 2026
Kronika

Ekspertët kërkojnë masa më të ashpra pas aksidentit në Durrës

· 2 min lexim

Një aksident në Durrës, në të cilin humbën jetën dy të mitur, është vlerësuar nga ekspertët e sigurisë rrugore si i parandalueshëm. Specialistët kërkojnë reagim më të fortë ndaj shoferëve me sjellje të rrezikshme për të ulur numrin e ngjarjeve tragjike në trafik.

Ndër ta, Gëzim Hoxha kërkon heqjen e përhershme të lejes së drejtimit për recidivistët dhe masa të tjera kërcënuese ndaj atyre që përsërisin shkeljet, raporton TV Klan.

Ekspertët propozojnë ndryshime që prekin Kodin Rrugor dhe procedurat e menjëhershme administrative — për shembull, bllokimin e menjëhershëm të lejes së drejtimit për shkelës të përsëritur, zero-tolerancë ndaj drejtimit nën ndikimin e alkoolit dhe sanksione të rrepta për tejkalim të përsëritur të shpejtësisë. Si model referimi përmendet edhe përvoja e disa vendeve europiane, që përdorin masa ekstreme për të parandaluar risjelljen e sjelljeve të rrezikshme.

Po ashtu, specialistët ngrenë nevojën për rritje të gjobave dhe përforcim të monitorimit me kamera në akset kryesore për të krijuar një mjedis ku sinjalistika respektohet më mirë. Personi përgjegjës për aksidentin në Durrës, 57 vjeç, rezulton të ketë kryer më parë shkelje të rregullave të qarkullimit, çka thekson kërkesën për masa më të rrepta, sipas TV Klan.

