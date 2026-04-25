☀️
Tiranë 22°C · Kthjellët 25 April 2026
S&P 500 7,165 ▲0.8%
DOW 49,231 ▼0.16%
NASDAQ 24,837 ▲1.63%
NAFTA 94.40 ▼1.51%
ARI 4,741 ▲0.36%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1710 EUR/GBP 0.8672 EUR/CHF 0.9199 EUR/ALL 95.5090 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4423 EUR/TRY 52.7284 EUR/JPY 186.75 EUR/CAD 1.6013
₿ CRYPTO
BTC $77,691 ▼ -0.36% ETH $2,318 ▲ +0.19% XRP $1.4314 ▼ -0.24% SOL $86.6500 ▲ +0.8%
S&P 500 7,165 ▲0.8 % DOW 49,231 ▼0.16 % NASDAQ 24,837 ▲1.63 % NAFTA 94.40 ▼1.51 % ARI 4,741 ▲0.36 % S&P 500 7,165 ▲0.8 % DOW 49,231 ▼0.16 % NASDAQ 24,837 ▲1.63 % NAFTA 94.40 ▼1.51 % ARI 4,741 ▲0.36 %
EUR/USD 1.1710 EUR/GBP 0.8672 EUR/CHF 0.9199 EUR/ALL 95.5090 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4423 EUR/TRY 52.7284 EUR/JPY 186.75 EUR/CAD 1.6013 EUR/USD 1.1710 EUR/GBP 0.8672 EUR/CHF 0.9199 EUR/ALL 95.5090 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4423 EUR/TRY 52.7284 EUR/JPY 186.75 EUR/CAD 1.6013
25 Apr 2026
Breaking
Teleferiku i Vodnos jashtë funksionit, sot dhe nesër do të kryhen kontrolle teknike Abdixhiku: LDK mund ta propozoj edhe Vjosa Osmanin për presidente Duhet të operohet, Militao do të mungojë në Kupën e Botës 2026 Vrasja e 30-vjeçarit në Memaliaj, gjykata lë në arrest shtëpie edhe të ndaluarin e tretë Kontrolli në paraburgimin e Vlorës, reagon Drejtoria e Burgjeve
Menu
Kronika

Elbasan/ I dënuar me 2 vite burg për vjedhje, arrestohet 45-vjeçari i shpallur në kërkim

· 2 min lexim

Policia e Elbasanit ka vënë në pranga këtë të shtunë një 45-vjeçar të shpallur në kërkim për vjedhje.

Policia e Elbasanit ka vënë në pranga këtë të shtunë një 45-vjeçar të shpallur në kërkim për vjedhje.

Sipas raportimit nga policia, është arrestuar shtetasi Dh. B., 45 vjeç, të cilin Gjykata e Apelit e Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë e ka dënuar me 2 vite burgim për veprën penale “Vjedhja”.

“Shërbimet e Komisariatit të Policisë Elbasan, në vijim të punës për lokalizimin dhe kapjen e shtetasve të shpallur në kërkim, bazuar edhe në informacionet e siguruara në rrugë operative, kanë bërë të mundur lokalizimin dhe kapjen e shtetasit në kërkim:

Dh. B., 45 vjeç, banues në Elbasan.

Gjykata e Apelit e Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë, me vendimin e datës 18.03.2026, e ka dënuar këtë shtetas me 2 vite burgim, për veprën penale “Vjedhja”. Nga ky dënim, atij i kanë mbetur për të kryer 1 vit e 4 muaj burgim”, thuhet në njoftimin e policisë.

Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë për veprime të mëtejshme.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

