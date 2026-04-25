Elbasan/ I dënuar me 2 vite burg për vjedhje, arrestohet 45-vjeçari i shpallur në kërkim
Policia e Elbasanit ka vënë në pranga këtë të shtunë një 45-vjeçar të shpallur në kërkim për vjedhje.
Sipas raportimit nga policia, është arrestuar shtetasi Dh. B., 45 vjeç, të cilin Gjykata e Apelit e Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë e ka dënuar me 2 vite burgim për veprën penale “Vjedhja”.
“Shërbimet e Komisariatit të Policisë Elbasan, në vijim të punës për lokalizimin dhe kapjen e shtetasve të shpallur në kërkim, bazuar edhe në informacionet e siguruara në rrugë operative, kanë bërë të mundur lokalizimin dhe kapjen e shtetasit në kërkim:
Dh. B., 45 vjeç, banues në Elbasan.
Gjykata e Apelit e Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë, me vendimin e datës 18.03.2026, e ka dënuar këtë shtetas me 2 vite burgim, për veprën penale “Vjedhja”. Nga ky dënim, atij i kanë mbetur për të kryer 1 vit e 4 muaj burgim”, thuhet në njoftimin e policisë.
Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë për veprime të mëtejshme.
