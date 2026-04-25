25 Apr 2026
Kronika

Kontrolli në paraburgimin e Vlorës, reagon Drejtoria e Burgjeve

· 2 min lexim

Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve ka dalë me një reagim zyrtar lidhur me kontrollin e bërë sot në paraburgimin e Vlorës.

Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve ka dalë me një reagim zyrtar lidhur me kontrollin e bërë sot në paraburgimin e Vlorës.

Përmes një njoftimi të ndarë në rrjetin social Facebook, drejtoria sqaron se gjatë kontrollit u sekuestruan 3 televizorë dhe 1 aparat digjital i pavulosur, si dhe u konstatuan dhe sekuestruan sende të ndaluara të prodhuara në mënyrë artizanale.

“Në vijim të kontrolleve të befasishme për rritjen e sigurisë në institucionet penitenciare, sot, datë 25.04.2026, u zhvillua një aksion kontrolli në IEVP Vlorë.

Në zbatim të Urdhrit Nr. 626, datë 07.04.2026 të Drejtorit të Përgjithshëm të Burgjeve, Adriatik Kupi kontrolli u ushtrua nga Forcat Operacionale dhe Speciale, në bashkëpunim me forcat e Grupeve te Sigurisë nga IEVP Durrës, Elbasan, Fier dhe Berat.

Gjatë kontrollit u verifikuan regjimi i brendshëm dhe ai i jashtëm, përfshirë 58 dhoma dhe ambientet e përbashkëta.

Nga kontrolli i ushtruar, për rikontroll u sekuestruan 3 televizorë dhe 1 aparat digjital të pa vulosur, si dhe u konstatuan dhe sekuestruan sende të ndaluara të prodhuara në mënyrë artizanale.

Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve do të vijojë kontrollet e befasishme në të gjitha institucionet penitenciare, me qëllim garantimin e rendit, sigurisë dhe respektimit të ligjshmërisë”, thuhet në njoftimin e Drejtorisë së Burgjeve.

