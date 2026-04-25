Vrasja e 30-vjeçarit në Memaliaj, gjykata lë në arrest shtëpie edhe të ndaluarin e tretë
Gjykata e Shkallës së Parë në Gjirokastër ka caktuar masën e sigurisë “arrest në shtëpi” edhe për të ndaluarin e tretë të ngjarjes së Memaliajt, ku mbeti i vrarë 30-vjeçari, Endri Goxha.
Vendimi është dhënë për shtetasin Ermal Mataj, duke pranuar kërkesën e Prokurorisë dhe duke lënë në fuqi masën e sigurisë edhe për dy të ndaluarit e tjerë e përfshirë në këtë çështje.
Ndërkohë, dy vëllezërit Donaldo dhe Marjoldo Nelaj vijojnë të jenë në kërkim nga policia në kuadër të hetimeve për këtë ngjarje.
