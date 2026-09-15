Emisari i Trump kthehet në Minsk për bisedime me Lukashenkon për lirimin e të burgosurve politikë
MINSK — Emisari amerikan John Coale, i ngarkuar nga presidenti Donald Trump për të negociuar lirimin e të burgosurve politikë në Bjellorusi, u kthye të martën në Minsk për bisedimet e para pas gjashtë muajsh me presidentin Alexander Lukashenko.
Kanali zyrtar në Telegram i administratës së Lukashenkos publikoi një fotografi të mbërritjes së Coale në kryeqytetin bjellorus. Coale i hapi negociatat me Lukashenkon — aleat i ngushtë i presidentit rus Vladimir Putin — vitin e kaluar dhe deri më tani ka siguruar lirimin e qindra të burgosurve në këmbim të lehtësimit të sanksioneve amerikane ndaj Bjellorusisë.
Por sipas grupit për të drejtat e njeriut Viasna, autoritetet bjelloruse mbajnë ende në burg më shumë se 900 të burgosur politikë. Lukashenko e hedh poshtë këtë përkufizim, duke i quajtur të dënuarit “shkelës të ligjit” dhe “banditë”.
Opozita bjelloruse në mërgim e ka mirëpritur diplomacinë e Coale si një ndërhyrje jetike humanitare, por akuzon Lukashenkon se po arreston të burgosur të rinj për të zëvendësuar ata që lirohen. Aktivisti i të drejtave të njeriut Ales Bialiatski, i liruar vitin e kaluar dhe më pas i dëbuar nga vendi, i tha Reuters-it: “Në thelb është një shkëmbim i pastër. Po ndodh një këmbim — pengje për ndryshim sanksionesh — por kjo nuk e ndryshon natyrën themelore të regjimit bjellorus.”
“Makineria e represionit vazhdon të funksionojë. Çdo javë shohim të burgosur të rinj politikë dhe metoda të reja represioni”, shtoi Bialiatski.
Ndërkohë, ekspertët e Kombeve të Bashkuara konstatuan të martën shkelje “sistematike” të detyrimeve ndërkombëtare të të drejtave të njeriut në çdo fazë të procesit gjyqësor në Bjellorusi — arrestime arbitrare, torturë, mohim të garancive ligjore, gjyqe të mbyllura dhe ngacmim të vazhdueshëm të ish-të burgosurve. Misioni i Bjellorusisë në Gjenevë nuk iu përgjigj kërkesës për koment.
Burimi: Reuters
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.