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Kronika

EMRAT/ Krim i rëndë në Shkodër, vritet djali dhe plagoset babai pas një sherri, autori arrestohet i plagosur me thikë! Sek

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i plagosur me

Një krim i trefishtë ka ndodhur mëngjesin e sotëm (8 shtator) në Shkodër. Ngjarja ndodhi në lagjen “Kongresi i Përmetit”, rreth orës 05:30.

Një i vdekur dhe dy të plagosur është bilanci i një konflikti me motive të dobëta, por shkaqet e të cilit nuk janë bërë ende zyrtare.

Sipas dinamikës paraprake, Andri Vulaj, 25 vjeç, dyshohet se pas një konflikti për motive të dobëta ka qëlluar me armë zjarri ndaj Qamil Lulit, 63 vjeç, dhe djalit të tij, Ylber Luli, 24 vjeç.

I vdekur ka mbetur një 24 vjeçar i qëlluar me armë zjarri, teksa u plagos edhe babai i tij 63 vjeç. Autori i krimit i qëlloi me pistoletë gjatë konfliktit mes tyre, teksa mbeti edhe vetë i plagosur me thikë në përplasje.

Policia tha se ka zbardhur krimin, ka arrestuar autorin e dyshuar dhe sekuestroi armën e zjarrit.

Njoftimi i Policisë Shkodër:

“Rreth orës 05:30, në lagjen “Kongresi i Përmetit”, Shkodër, dyshohet se, si pasojë e një konflikti për motive të dobëta, shtetasi A. V. ka plagosur me armë zjarri shtetasit Q. L., 63 vjeç, dhe Y. L., 24 vjeç (babë e bir), ndërsa këta të fundit dyshohet se kanë plagosur me mjet prerës (thikë) shtetasin A. V., 25 vjeç.

Si pasojë e plagëve të marra, shtetasi Y. L., 24 vjeç, ka ndërruar jetë në spital.

Shërbimet e Policisë kanë shkuar në vendngjarje, ku kanë bërë të mundur kapjen dhe shoqërimin e shtetasit A. V., si dhe gjetjen dhe sekuestrimin e armës së zjarrit, pistoletë, që dyshohet se është përdorur në ngjarje.

Grupi hetimor vijon veprimet për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes, përcaktimin e përgjegjësive dhe dokumentimin e plotë ligjor të saj”.

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