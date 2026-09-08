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08 Sep 2026
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Regjistrohet tërmet në Ohër dhe rrethinë

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Sipas të dhënave të Observatorit Sizmologjik në Fakultetin e Shkencave Natyrore dhe Matematikës në Shkup, një tërmet u ndje këtë mëngjes në orën 05:40, epiqendra e të cilit kishte origjinën në zonën Ohër-Strugë, afërsisht 135 km në jugperëndim të Shkupit, me magnitudë lokale Rihter prej ML3.9.

Tërmeti u ndje në pjesët jugperëndimore të vendit, veçanërisht në Ohër dhe zonën përreth, me intensitet prej IV gradësh sipas Shkallës Evropiane të Makroseizmikës.

Dridhjet e tokës janë ndjerë edhe në Shqipëri./Telegrafi/

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