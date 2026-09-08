Gjykata sot shpall vendimin për Sveçlën
Gjykata Themelore në Prishtinë ditë më parë e shpalli fajtor ministrin në detyrë të Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla, për hedhjen e gazit lotsjellës në Kuvend më 21 mars 2018.
Sveçla u shpall fajtor për veprën penale “Përdorimi i armës apo mjetit të rrezikshëm”.
Kryetari i trupit gjykues, Sabit Sadikaj, kishte thënë se Sveçla është shpallur fajtor pasi kishte përdorur bombolën e gazit lotsjellës në sallën e Kuvendit, duke pamundësuar vazhdimin e seancës.
“Është fajtor sepse më 21 gusht 2018 në Prishtinë, në sallën e Kuvendit, gjatë mbajtjes së seancës, ka përdorur bombolën e gazit, duke pamundësuar mbajtjen e seancës. E ka aktivizuar që të hidhet brenda, me çka deputetët e Kosovës janë detyruar të lëshojnë sallën”, ishte shprehur Sadikaj.
Ndërkaq, sot, më 8 shtator do të merret vendimi për dënimin pas paraqitjes së rrethanave lehtësuese dhe rënduese. /Telegrafi/
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