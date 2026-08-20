EMRAT/ Zbardhet plagosja në Vlorë, 3 persona dhunuan barbarisht 50-vjeçarin! Njëri shoqërohet, 2 në kërkim, mister shkaqe
Një ngjarje e rëndë ndodhi pasditen e sotme (20 gusht) në Vlorë.
Rreth orës 15:00, në lagjen “10 Korriku”, Indrit Halili, 34 vjeç, së bashku me dy persona të tjerë, ende të paidentifikuar, për motive ende të paqarta, kanë goditur dhe dhunuar fizikisht shtetasin M. Kapaj, 50 vjeç, banues në Vlorë.
Sipas bluve të Vlorës, si pasojë e dhunës, M.Kapaj ka marrë disa dëmtime në pjesën e ballit dhe kokës, ndërsa është transportuar për në Spitalin Rajonal Vlorë, për marrjen e ndihmës mjekësore.
Nga shërbimet e Policisë po shoqërohet në ambientet e Komisariatit Halili, ndërkohë që vijon puna për identifikimin dhe kapjen e dy shtetasve të tjerë të përfshirë në ngjarje.
Tema: kryesore
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.