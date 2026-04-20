Është Bajerni, pastaj të tjerët në Bundesligë! Kampion me sulmin më të mirë në histori (numrat)
Skuadra e Kompany fitoi titullin 4 ndeshje para fundit të kampionatit dhe tani ëndërron tripletën. Vendimtarë ishin golat e Guerreiro, Nicolas Jackson, Davies dhe Kane. Të fitosh titullin në Mynih është si të hedhësh një monedhë: Bajerni ka dalë kampion në 53% të rasteve (34 herë në 64 kampionate). Mirë kanë bërë të rinjtë Bischof dhe Karl. Bavarezët, plus 15 pikë nga Borusia Dortmund, u shpallën kampionë 4 javë para fundit.
Fitore përfundimtare këtë herë. Tani ëndrra e kampionëve të Gjermanisë është të fitojnë edhe Kupën (të mërkurën luhet gjysmëfinalja kundër Leverkusen) dhe Championsin (28 prill dhe 6 maj dy sfidat gjysmëfinaliste ndaj PSG). Nga sezoni 1996-1997 deri më sot ka triumfuar në 22 raste nga 30 (përqindja e suksesit është 73%) dhe ka dalë në vend të 2-të 4 herë. Për Neuer mund të ketë qenë titulli i fundit. Është titulli i 35-të për Bajernin, një arritje që e lejon këtë skuadër të shkojë +29 tituj nga Gladbach e Dortmund, dy skuadrat më fituese pas bavarezëve.
Bajerni mundi me përmbysje 4-2 Shtutgaritn dhe u certifikua kampion Gjermanie. Në dy raste, 2013 dhe 2020, bavarezët ia kanë dalë të fitojnë tripletën. Gjatë merkatos së verës u blenë Luis Diaz dhe Tah, mes më të mirëve. Portieri është i vetmi që ishte në ekip në sezonin 2012-13, i pari nga 9 titujt radhazi. Zhvillimi mbetet në fokus për ndikimin që mund të ketë në vazhdimësinë e sezonit dhe objektivat e skuadrës.
