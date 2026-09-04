Eto’o shkon kundër rrymës: Infantino ndryshoi futbollin, ndihmoi Afrikën
Samuel Eto’o ka folur në mbështetje të Gianni Infantinos dhe u ka bërë thirrje federatave afrikane të mbështesin presidentin e FIFA-s përpara zgjedhjeve të marsit 2027. Presidenti i Federatës së Futbollit të Kamerunit, një ish-sulmues i Barcelonës dhe Interit, vlerësoi punën e Infantinos, duke pranuar rolin e tij të rëndësishëm në rritjen e futbollit afrikan.
“Presidenti Gianni Infantino ka ndryshuar futbollin”, deklaroi Eto’o në një intervistë me L’Equipe. Ish-qendërsulmuesi theksoi mundësitë e shtuara që u janë dhënë ekipeve kombëtare të kontinentit nga zgjerimi i Kupës së Botës në 48 ekipe.
Edicioni i vitit 2026 në fakt i ka garantuar Afrikës nëntë vende direkte, krahasuar me pesë të disponueshme në Kupën e Botës 2022. Një ndryshim që, sipas Eto’o, përfaqëson një mundësi konkrete për t’u lejuar federatave afrikane të rriten dhe të konkurrojnë më vazhdimisht në skenën ndërkombëtare.
“Infantino e ka ndihmuar kontinentin tonë. Ai i ka ndihmuar federatat tona të zhvillohen shumë më shpejt dhe ne duhet ta pranojmë këtë”, shtoi Eto’o, duke u bërë thirrje hapur federatave afrikane të mbështesin presidentin aktual të FIFA-s. “Ne duhet ta mbështesim atë për gjithçka që ka arritur deri më tani”.
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