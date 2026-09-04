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04 Sep 2026
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Sporti

Neymar, i tërbuar me punonjësit e Santos: Fusha më e keqe që kam parë ndonjëherë

· 1 min lexim

Problemet fizike e kanë munduar gjithmonë brazilianin Neymar, por ndërsa ai plaket, këto dwmtime janë gjithnjë e më të shpeshta. Megjithatë, nuk janë vetëm problemet personale që po ndikojnë në gjendjen fizike të numrit 10. Gjithashtu, duke e komplikuar lojën e Neymar në fushë janë kushtet e tmerrshme të fushës Vila Belmiro.

“Nuk kam luajtur kurrë në një fushë si kjo. Është e pabesueshme që e hoqën barin një ditë para ndeshjes. Fusha u bë kundërshtar për ne, duke pasur vështirësi në frenim dhe rinisje për shkak të pabarazisë së saj. Tre lojtarë ndjenë dhimbje në fund të pjesës së parë të ndeshjes, punë e shkëlqyer! Ndjeva edhe një dhimbje në kofshë, shpresoj të mos jetë asgjë serioze… tani duhet të përqendrohemi në rikuperim dhe të ecim përpara”.

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