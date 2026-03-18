Europa League, Braga përmbys Ferencvarosin dhe kualifikohet në çerekfinale
Sporting Braga siguroi një fitore të thellë 4-0 ndaj Ferencvaros në “Estadio Municipal de Braga” për të arritur në çerekfinalet e UEFA Europa League (UEL) për herë të parë që nga viti 2022.
Kapiteni Ricardo Horta shënoi në të dyja pjesët, ndërsa vendasit përmbysën humbjen 2-0 në ndeshjen e parë.
Braga është skuadra e parë që siguron një vend mes 8 më të mirave të Europa League dhe në çerekfinale do të luajë kundër Panathinaikos ose Real Betis muajin e ardhshëm.
