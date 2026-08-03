Europa League/ Egnatia në provën irlandeze, synon një hap drejt Play Off-it
Kampionët e Shqipërisë do të zbresin në fushë mbrëmjen e së martës për të zhvilluar ndeshjen e parë të raundit të tretë të UEFA Europa League. Egnatia do të përballet me skuadrën irlandeze të Shamrock Rovers, me takimin e parë që do të luhet në transfertë, duke nisur nga ora 21:00.
Skuadra e drejtuar nga Nevil Dede vjen e motivuar për këtë sfidë, me synimin për të hedhur një hap të rëndësishëm drejt fazës play-off të kompeticionit.
Një kualifikim do t’i afronte rrogozhinasit me një tjetër arritje historike, pasi do të siguronin për herë të parë në historinë e klubit një vend në fazën play-off të UEFA Europa League.
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