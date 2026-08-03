☀️
Tiranë 33°C · Kthjellët 03 August 2026
S&P 500 7,554 ▲0.86%
DOW 53,127 ▲1.22%
NASDAQ 25,671 ▲1.17%
NAFTA 78.66 ▼7.1%
ARI 4,090 ▼0.42%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1514 EUR/GBP 0.8555 EUR/CHF 0.9310 EUR/ALL 93.9411 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4202 EUR/TRY 54.7746 EUR/JPY 182.38 EUR/CAD 1.6143 EUR/USD 1.1514 EUR/GBP 0.8555 EUR/CHF 0.9310 EUR/ALL 93.9411 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4202 EUR/TRY 54.7746 EUR/JPY 182.38 EUR/CAD 1.6143
₿ CRYPTO
BTC $63,305 ▲ +0.31% ETH $1,860 ▲ +0.23% XRP $1.0761 ▼ -0.46% SOL $73.2300 ▲ +0.38%
S&P 500 7,554 ▲0.86 % DOW 53,127 ▲1.22 % NASDAQ 25,671 ▲1.17 % NAFTA 78.66 ▼7.1 % ARI 4,090 ▼0.42 % S&P 500 7,554 ▲0.86 % DOW 53,127 ▲1.22 % NASDAQ 25,671 ▲1.17 % NAFTA 78.66 ▼7.1 % ARI 4,090 ▼0.42 %
EUR/USD 1.1514 EUR/GBP 0.8555 EUR/CHF 0.9310 EUR/ALL 93.9411 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4202 EUR/TRY 54.7746 EUR/JPY 182.38 EUR/CAD 1.6143 EUR/USD 1.1514 EUR/GBP 0.8555 EUR/CHF 0.9310 EUR/ALL 93.9411 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4202 EUR/TRY 54.7746 EUR/JPY 182.38 EUR/CAD 1.6143
03 Aug 2026
Breaking
Rriten rastet me fruth në Kosovë, 21 vetëm gjatë javës së fundit Conference League/ Dinamo luan nesër ndaj Audës në Riga Magjistratët kërkojnë rillogaritjen e pagave: Vendimi i Kushtetueses duhet të zbatohet automatikisht “Kjo nuk është tregti, por zhvatje!, Braçe: Fermerët shesin pa fitim, tregtarët pesëfishojnë çmimin e frutave dhe Europa League/ Egnatia në provën irlandeze, synon një hap drejt Play Off-it
Menu
Sporti

Zyrtare: Partizani përforcon mbrojtjen, prezantohet Alesio Mija

· 1 min lexim

Alesio Mija është afrimi më i fundit i Partizanit në këtë merkato vere. Qendërmbrojtësi 25-vjeçar, që më herët është aktivizuar me Dinamon në kampionatin shqiptar, është zyrtarizuar ditën e sotme nga klubit kryeqytetas.

“FK Partizani ka kënaqësinë të zyrtarizojë arritjen e marrëveshjes me Alesio Mijan. Qendërmbrojtësi 25-vjeçar është përforcimi më i fundit, teksa ka nënshkruar me të kuqtë një kontratë 1+1.

Mija i bashkohet Partizanit pas eksperiencës së tij me Sheriff Tiraspol në Moldavi, ndërsa më parë ka qenë pjesë edhe e Dinamo City në “Abissnet Superiore”, shkruhet në njoftimin e klubit kryeqytetas.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu