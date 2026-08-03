Zyrtare: Partizani përforcon mbrojtjen, prezantohet Alesio Mija
Alesio Mija është afrimi më i fundit i Partizanit në këtë merkato vere. Qendërmbrojtësi 25-vjeçar, që më herët është aktivizuar me Dinamon në kampionatin shqiptar, është zyrtarizuar ditën e sotme nga klubit kryeqytetas.
“FK Partizani ka kënaqësinë të zyrtarizojë arritjen e marrëveshjes me Alesio Mijan. Qendërmbrojtësi 25-vjeçar është përforcimi më i fundit, teksa ka nënshkruar me të kuqtë një kontratë 1+1.
Mija i bashkohet Partizanit pas eksperiencës së tij me Sheriff Tiraspol në Moldavi, ndërsa më parë ka qenë pjesë edhe e Dinamo City në “Abissnet Superiore”, shkruhet në njoftimin e klubit kryeqytetas.
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