FBI “përzë” shtetin nga hetimi i vrasjes në Minneapolis, zbulohet e shkuara e oficerit
Vrasja e 37-vjeçares Renee Nicole Good nga një agjent i ICE-së ka shkaktuar jo vetëm trazira sociale, por edhe një krizë të paprecedentë institucionale mes Uashingtonit dhe shtetit të Minesotës. Ndërsa protestat përshkallëzohen, Byroja Shtetërore e Kapjes Penale (BCA) njoftoi se u është ndaluar aksesi në prova nga autoritetet federale.
Bllokada federale: “Nuk keni juridiksion”
Në një kthesë drastike të ngjarjeve, Drew Evans, drejtori i BCA në Minesota, deklaroi se zyra e Prokurorit të SHBA-së ka urdhëruar përjashtimin e hetuesve shtetërorë.
“Hetimi tani do të drejtohet vetëm nga FBI-ja. BCA nuk do të ketë më qasje në materialet e çështjes, provat e vendit të ngjarjes ose intervistat,” tha Evans, duke shtuar se ky vendim pengon një hetim të pavarur.
Sekretarja e Sigurisë Kombëtare, Kristi Noem, mbrojti lëvizjen duke deklaruar prerë se autoritetet e Minesotës “nuk kanë asnjë juridiksion në këtë hetim”.
Kjo ka sjellë reagimin e ashpër të Guvernatorit Tim Walz dhe Prokurores së Qarkut Mary Moriarty, të cilët paralajmëruan se pa përfshirjen e shtetit, është e vështirë të besohet në një rezultat të drejtë.
Profili i oficerit Jonathan Ross dhe “fantazma” e qershorit
Për herë të parë, mediat dhe zyrtarët kanë hedhur dritë mbi identitetin dhe historikun e agjentit që qëlloi. Ai është identifikuar në dokumentet e gjykatës si Jonathan Ross. Mbrojtja e administratës Trump bazohet në një traumë të mëparshme të oficerit. Në qershor të vitit të kaluar, Ross ishte plagosur rëndë (mbi 50 qepje) pasi ishte zvarritur për 100 metra nga një makinë gjatë një arrestimi tjetër.
Zëvendëspresidenti JD Vance dhe Sekretarja Noem po e përdorin këtë incident për të justifikuar reagimin e tij të mërkurën, duke argumentuar se ai veproi për të mos u zvarritur sërish.
“Ky është një djalë që është sulmuar dhe plagosur për vendin. Ai meriton mirënjohje,” tha Vance, duke e cilësuar vdekjen e gruas si “një tragjedi të vetë-shkaktuar”.
Viktima, “poete” apo “terroriste”?
Lufta e narrativave është po aq e ashpër sa ajo ligjore. Renee Nicole Good (Macklin), nënë e tre fëmijëve dhe poete, ishte zhvendosur së fundmi në Minesota. Ajo nuk kishte precedentë penalë (përveç një gjobe trafiku) dhe në rrjetet sociale postonte për artin dhe fëmijët e saj.
Zyrtarët e administratës Trump e kanë etiketuar atë si “terroriste vendase” dhe “agjitatore e majtë”, duke pretenduar se ajo e përdori makinën si armë për të goditur oficerët, megjithëse videot e publikuara tregojnë oficerin që i afrohet mjetit dhe më pas hap zjarr ndërsa makina lëviz.
Tensioni në rrugë
Ndërsa politika zien, rrugët e Minneapolis janë kthyer në fushëbetejë. Protestuesit janë përleshur me forcat e rendit pranë gjykatës së imigracionit në Fort Snelling, ku policia ka përdorur agjentë kimikë. Shkollat në zonë kanë anuluar mësimin.
Organizata si National Urban League kanë dënuar të shtënat, duke cituar se qëllimi ndaj automjeteve në lëvizje është një praktikë e ndaluar prej dekadash për shkak të rrezikut të lartë, një standard që agjenti Ross duket se e ka shkelur nën pretekstin e vetëmbrojtjes.