“Fëmijët kanë nevojë për një shtëpi, jo për një studio”/ Kanye West kritikon Kim
Kanye West ka sulmuar publikisht ish-bashkëshorten e tij, Kim Kardashian, duke kritikuar mënyrën se si ajo po rrit fëmijët e tyre.
Reperi foli gjatë një transmetimi live në Instagram, ku tha se ishte “lodhur duke pretenduar se gjithçka ishte në rregull” dhe se dëshironte t’i drejtohej Kardashian “si bashkëprind, jo si ish-bashkëshorte”.
“Ti refuzon të qetësohesh. Ende jeton sikur kamerat janë gjëja më e rëndësishme në shtëpi. Fëmijët kanë nevojë për një shtëpi që të ndihet si shtëpi, jo si një tjetër studio xhirimi”, tha West.
Ai kritikoi gjithashtu stilin e jetesës së Kardashian dhe rolin e dadove në rritjen e fëmijëve të tyre.
“Mbështetesh më shumë te dadot sesa te të qenit nënë e tyre çdo ditë. Unë e shoh. Fëmijët e dinë. Nuk po them se dadot janë diçka e keqe. Po them se i përdor në mënyrë që të mos ndryshosh mënyrën se si jeton”, pretendoi reperi.
West u ndal veçanërisht te vajza e tyre, North West, duke kritikuar mënyrën se si ajo vishet.
“Ajo është fëmijë. Fëmijët duhet të duken si fëmijë. Jo sikur po dalin në një sfilatë mode apo po kopjojnë veshjet e të rriturve”, u shpreh ai.
Sipas West, disa prej veshjeve të North janë “shumë për të rritur” dhe tepër të kuruara për moshën e saj.
“Lëre të jetë një vajzë e vogël. Mos e bëj të vishet sikur është tashmë pjesë e biznesit të familjes”, shtoi ai.
Deklaratat e Kanye West vijnë pas kritikave që Kim Kardashian ka marrë në rrjetet sociale lidhur me kufijtë që vendos për vajzën e saj.
North, 13 vjeçe, është shfaqur së fundmi me disa piercing-e, përfshirë edhe në buzë, si dhe me një tatuazh të përkohshëm në fytyrë.Çështja ka ngjallur gjithashtu diskutime për rreziqet e piercing-eve në moshë të re.
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