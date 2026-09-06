Fier/ Flakët riaktivizohen në Peshtan, banori ngre dyshime për zjarrvënie të qëllimshme
Një banor i zonës së Peshtanit në Fier ka denoncuar përfshirjen nga zjarri të një sipërfaqeje pyjore, duke ngritur dyshime se flakët mund të jenë vendosur qëllimisht.
Sipas banorit, zjarri i një dite më parë ishte shuar në zonë, ndërsa sot flakët janë shfaqur në një tjetër pjesë të pyllit, e cila më herët nuk ishte prekur nga zjarri.
Kjo situatë ka shtuar dyshimet për ndërhyrje të qëllimshme, ndërsa banori kërkon që autoritetet të hetojnë shkaqet e rënies së zjarrit dhe të verifikojnë nëse pas flakëve fshihet një zjarrvënie e qëllimshme.
Për momentin, shkaku i zjarrit mbetet i paqartë dhe pritet që hetimet të përcaktojnë rrethanat e ngjarjes.
Tema: kryesore
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.