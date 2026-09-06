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Kronika

Fier/ Flakët riaktivizohen në Peshtan, banori ngre dyshime për zjarrvënie të qëllimshme

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të qëllimshme

Një banor i zonës së Peshtanit në Fier ka denoncuar përfshirjen nga zjarri të një sipërfaqeje pyjore, duke ngritur dyshime se flakët mund të jenë vendosur qëllimisht.

Sipas banorit, zjarri i një dite më parë ishte shuar në zonë, ndërsa sot flakët janë shfaqur në një tjetër pjesë të pyllit, e cila më herët nuk ishte prekur nga zjarri.

Kjo situatë ka shtuar dyshimet për ndërhyrje të qëllimshme, ndërsa banori kërkon që autoritetet të hetojnë shkaqet e rënies së zjarrit dhe të verifikojnë nëse pas flakëve fshihet një zjarrvënie e qëllimshme.

Për momentin, shkaku i zjarrit mbetet i paqartë dhe pritet që hetimet të përcaktojnë rrethanat e ngjarjes.

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