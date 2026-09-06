WWE lirësoi dhjetë talentë pas SmackDown, lista e plotë e të liruarve
WWE lirësoi dhjetë talentë të nënshkruar pas edicionit të fundit të SmackDown. Në mesin e të larguarve janë emra si Jasper Troy, Wendy Choo, Ellen Akesson, Marcus Brown, Adriana Rizzo, Zena Sterling, Anya Rune, Braxton Cole, PJ Vasa dhe gjyqtari Gary Wilson.
Sipas Bleacher Report, që citoi raportimin e Sean Ross Sapp të Fightful.com, lista përfshin luftëtarë me përvojë në NXT, Evolve dhe programet e zhvillimit të WWE: Jasper Troy (kampion i WWE Speed dhe fitues i Men’s LFG, Sezoni 1); Wendy Choo (kampione e Evolve për femra, me ndeshje në NXT dhe Evolve); Ellen Akesson (fuqiplotëse nga Suedia, e cila ishte e angazhuar në Qendrën e Performancës por nuk zhvilloi ndeshje zyrtare); Marcus Brown (bodybuilder i nënshkruar dhe i dërguar në Qendrën e Performancës pa ndeshje zyrtare); Adriana Rizzo (aktive në NXT midis 2022 dhe 2025, pjesë e familjes D’Angelo në TV dhe e përballuar me lëndime, gjithashtu ka punuar si intervistuese në Evolve); Zena Sterling (me WWE që nga 2023, trajnuar në Performance Center, me pjesëmarrje në evente të NXT dhe shfaqje në WWE LFG dhe Evolve); Anya Rune (kampione në gjashtë promotime të ndryshme dhe pjesëmarrëse në Evolve në 2026, përfshirë një ndeshje kualifikuese për titullin femëror); Braxton Cole (pjesëmarrës në Sezonin 3 të WWE LFG dhe në shumë shfaqje live të NXT); PJ Vasa (ish-lojtar rugby, debutoi në Evolve në nëntor të kaluar); dhe Gary Wilson (gjyqtar i nënshkruar në 2022, i angazhuar në NXT dhe më vonë në SmackDown).
Kjo është vala e dytë e madhe e shkarkimeve gjatë vitit 2026; vala e mëparshme u njoftua pas WrestleMania më 24 prill dhe përfshinte emra si Kairi Sane, Aleister Black, Apollo Crews, Bo Dallas/Uncle Howdy, Nikki Cross dhe Joe Gacy.
Sipas Bleacher Report, emrat e përmendur përbëjnë listën e plotë të të liruarve në këtë njoftim.
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