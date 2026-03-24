Tiranë 12°C · Kthjellët 24 March 2026
EUR/USD 1.1596 EUR/GBP 0.8648 EUR/CHF 0.9129 EUR/ALL 95.6048 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4171 EUR/TRY 51.4069 EUR/JPY 183.92 EUR/CAD 1.5914
BTC $69,240 ▼ -2.65% ETH $2,108 ▼ -2.17% XRP $1.3887 ▼ -3.92% SOL $89.1500 ▼ -2.42%
24 Mar 2026
Filipinet vendi i parë në botë që shpall emergjencë energjitike për shkak të konfliktit në Iran

· 3 min lexim

Filipinet janë bërë vendi i parë në botë që shpall një gjendje emergjence kombëtare energjitike në përgjigje të konfliktit në Lindjen e Mesme, sipas BBC.

Presidenti Ferdinand Marcos Jr tha se kishte nënshkruar një urdhër ekzekutiv për të mbrojtur sigurinë energjetike, duke përmendur “rrezikun e menjëhershëm që i kanoset disponueshmërisë dhe stabilitetit” të furnizimit me energji të vendit.

Lufta SHBA-Izrael me Iranin dhe mbyllja efektive e Ngushticës së Hormuzit – një rrugë kyçe transporti detar – kanë dërguar valë tronditëse në tregjet globale të energjisë, duke shkaktuar mungesa dhe rritje çmimesh.

Filipinet importojnë 98% të naftës së tyre nga Gjiri, dhe çmimi i naftës dhe benzinës është më shumë se dyfishuar në vend që nga shpërthimi i luftës më 28 shkurt.

Marcos tha se ky veprim do t’i jepte qeverisë autoritetin ligjor për të vendosur masa për të siguruar stabilitetin energjetik dhe për të mbrojtur ekonominë në përgjithësi.

Sipas urdhrit, është formuar një komitet për të mbikëqyrur shpërndarjen e rregullt të karburantit, ushqimit, ilaçeve dhe mallrave të tjera thelbësore.

Qeveria është gjithashtu e autorizuar të blejë drejtpërdrejt karburant dhe produkte nafte për të mbështetur furnizimet.

Deklarata do të mbetet në fuqi për një vit, përveç nëse zgjatet ose hiqet nga presidenti.

Kjo vjen pas thirrjeve nga disa senatorë, të cilët i kërkuan Marcos të pranonte vështirësitë “emergjente” me të cilat përballen familjet filipinase për shkak të çmimeve në rritje të naftës.

Çmimi i benzinës dhe naftës u rrit përsëri të martën, duke u rritur në më shumë se dyfishin e nivelit të para luftës në shkurt.

Që kur filluan armiqësitë në Lindjen e Mesme, qeveria ka ofruar subvencione për shoferët e transportit, ka zvogëluar shërbimet e trageteve dhe ka zbatuar një javë pune katërditore për nëpunësit civilë për të kursyer karburant.

Më herët të martën, sekretarja e Energjisë Sharon Garin tha se vendit i kishin mbetur rreth 45 ditë furnizim me karburant.

Garin u tha gazetarëve se vendi do të varet “përkohësisht” më shumë nga termocentralet me qymyr për të përmbushur nevojat e tij energjetike në përgjigje të kostove në rritje të gazit natyror të lëngshëm (LNG).

Azia është veçanërisht e ekspozuar ndaj bllokadës së Ngushticës së Hormuzit.

Vitin e kaluar, gati 90% e të gjithë naftës dhe gazit që kaloi përmes rrugës ujore ishte e destinuar për rajonin./  a.jor.

