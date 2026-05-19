Filkov: Gjuha maqedonase në provimin e jurisprudencës është detyrim ligjor, jo diskriminim
Ministri i Drejtësisë, Igor Filkov, reagoi ndaj përpjekjes, siç thotë ai, për ta shndërruar provimin e jurisprudencës në një fushë për presion politik dhe konfrontim etnik.
Ai pohon se provimi i jurisprudencës nuk është çështje politike, por çështje ekspertize, profesionalizmi dhe respekti për rendin juridik të shtetit.
“Përpjekjet për ta paraqitur detyrimin ligjor për të njohur gjuhën maqedonase si diskriminim janë një manipulim i rrezikshëm i publikut dhe një goditje e drejtpërdrejtë ndaj rendit kushtetues. Gjuha maqedonase është gjuha zyrtare në të gjithë territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe themeli i sistemit institucional dhe juridik. Është e papranueshme që tema të ndjeshme që ndikojnë drejtpërdrejt në sistemin juridik të përdoren për të fituar pikë politike ose për të krijuar tensione ndëretnike”, thekson Filkov.
Ministri theksoi se provimi i jurisprudencës zhvillohet në përputhje me ligjet në fuqi dhe standardet profesionale, dhe jo sipas axhendave të politikës ditore apo presioneve nga rruga.
“E drejta për të protestuar është një e drejtë demokratike, por askush nuk ka të drejtë të kërkojë rrënimin e kritereve dhe standardeve në gjyqësor përmes protestave të dhunshme.
Ministria e Drejtësisë mbetet e hapur për dialog të arsyeshëm institucional, por nuk do të lejojë zhvlerësimin e sistemit gjyqësor, as minimin e rolit të gjuhës maqedonase si shtyllë e shtetësisë dhe rendit institucional. Gjuha maqedonase nuk është pengesë, është detyrim, vlerë kushtetuese dhe garanci për funksionimin e shtetit”, thotë Ministri./Telegrafi/
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.