Gashi në takim me kryetarin e Gjykatës Evropiane të Revizionit: Transparenca dhe llogaridhënia në fokusin e reformave evropiane
Kryetari i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Afrim Gashi, u takua me Toni Marfi kryetar i Gjykatës Evropiane të Revizionit. Në takim morën pjesë edhe Revizioni i Përgjithshëm i Shtetit, Maksim Acevski dhe zëvendës Revizori i Përgjithshëm i Shtetit, Orhan Ademi.
Siç njoftojnë nga kabineti i tij, kryetari Gashi u fokusua në rëndësinë e transparencës, llogaridhënies dhe mbikëqyrjes institucionale si elemente kyçe për funksionimin e institucioneve demokratike dhe avancimin e reformave në procesin e integrimit evropian.
“Gjatë takimit u theksua roli i institucioneve të pavarura të auditimit në promovimin e sundimit të ligjit, forcimin e besimit të qytetarëve dhe ngritjen e standardeve të qeverisjes institucionale”.
“Bashkëbiseduesit u pajtuan se bashkëpunimi ndërinstitucional dhe mbështetja e reformave që kontribuojnë në forcimin e standardeve evropiane dhe rritjen e besimit të qytetarëve në institucionet publike është proces që duhet të përmirësohet vazhdimisht”, thuhet në njoftim.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.