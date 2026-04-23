☁️
Tiranë 18°C · Vranët 23 April 2026
S&P 500 7,127 ▼0.15%
DOW 49,308 ▼0.37%
NASDAQ 24,590 ▼0.27%
NAFTA 93.92 ▲1.03%
ARI 4,744 ▼0.19%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1724 EUR/GBP 0.8677 EUR/CHF 0.9182 EUR/ALL 95.5421 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3624 EUR/TRY 52.6714 EUR/JPY 186.80 EUR/CAD 1.6011 EUR/USD 1.1724 EUR/GBP 0.8677 EUR/CHF 0.9182 EUR/ALL 95.5421 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3624 EUR/TRY 52.6714 EUR/JPY 186.80 EUR/CAD 1.6011
₿ CRYPTO
BTC $77,580 ▼ -1.09% ETH $2,321 ▼ -3.63% XRP $1.4162 ▼ -2.6% SOL $85.7900 ▼ -3.27%
23 Apr 2026
Breaking
Bastisje në Shkup, gjenden armë dhe municione, privohet nga liria një person IPK rekomandon suspendimin e një zyrtari policor në Prishtinë E premtja shpallet Ditë zie shtetërore në nderim të akademik Rexhep Qosjes Siguroi mjetet për vrasjen e dy personave, ekstradohet nga Franca 43-vjeçari (EMRI) SPAK operacion të përbashkët me Francën kundër mashtrimit me kriptovaluta, arrestohet shqiptari
Menu
Sporti

“Final 4” për vajza/ Përcaktohen datat e ndeshjeve gjysmëfinale & finale

· 2 min lexim

Departamenti i Garave në FSHF ka zyrtarizuar kalendarin e fazës “Final 4” për kampionatin e vajzave, fazë që do të përcaktojë skuadrën kampione për edicionin 2025/2026.

Sipas rregullores, katër ekipet e renditura në vendet e para në përfundim të sezonit të rregullt do të sigurojnë pjesëmarrjen në këtë fazë finale.

Ndeshjet e “Final 4” do të zhvillohen në periudhën 17–29 maj. Takimet e para gjysmëfinale janë planifikuar më 17 maj dhe do të luhen në fushat e skuadrave të renditura më poshtë në klasifikim, ndërsa sfidat e kthimit do të zhvillohen më 23 maj.

Ndeshja finale për vendin e tretë dhe të katërt do të luhet më 28 maj, ndërsa finalja e madhe për titullin kampion është programuar më 29 maj, në ora 17:00. Të dyja finalet do të zhvillohen në “Shtëpinë e Futbollit”, duke kulmuar sezonin me një event të rëndësishëm për futbollin e vajzave.

Shorti për përcaktimin e çifteve gjysmëfinaliste do të hidhet më 11 maj në “Shtëpinë e Futbollit”.

Si funksionon “Final 4”

Në fazën “Final 4” marrin pjesë katër skuadrat më të mira të sezonit të rregullt. Ekipet ndahen në dy vazo: vazo 1 (vendi i parë dhe i dytë) dhe vazo 2 (vendi i tretë dhe i katërt). Përmes shortit përcaktohen çiftet gjysmëfinaliste.

Gjysmëfinalet zhvillohen me sistem vajtje-ardhje. Në rast barazimi të pikëve pas dy ndeshjeve, kualifikohet skuadra e renditur më mirë në klasifikimin e sezonit të rregullt.

Skuadrat fituese të gjysmëfinaleve përballen në finalen për titullin kampion, ndërsa ekipet humbëse luajnë për vendin e tretë, duke përmbyllur kështu një sezon konkurrues dhe në rritje për futbollin e vajzave në Shqipëri.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu