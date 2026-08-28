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Bota

FINLANDË – Mbi 12 rusë dyshohen se kanë blerë shtetësinë përmes mashtrimeve

· 2 min lexim
rusë dyshohen se kanë blerë

HELSINKI, 28 gusht /ATSH-AA/ – Më shumë se 12 shtetas rusë dyshohen se kanë blerë shtetësinë finlandeze përmes marrëdhënieve të rreme të punës dhe testeve të manipuluara të gjuhës.

Transmetuesi Yle raportoi se policia finlandeze dhe Roja Kufitare dyshojnë se një person ka organizuar marrëdhënie të rreme pune për shtetas të huaj, duke u mundësuar atyre të aplikojnë për leje qëndrimi dhe shtetësi.

Të paktën 12 shtetas rusë dyshohen se kanë marrë shtetësinë finlandeze mbi baza të rreme, ndërsa aplikimet e pesë të tjerëve ishin ende në proces shqyrtimi.

Veprimtaria mund të ketë vazhduar për më shumë se 20 vjet, ndërsa i dyshuari kryesor raportohet se ka themeluar disa kompani në Finlandën juglindore që nga viti 2003.

Një hetim i nisur në vitin 2024 zbuloi se i dyshuari kryesor, së bashku me bashkëpunëtorët e tij, dyshohet se ka dhënë teste të njohjes së gjuhës finlandeze dhe ka përfunduar module studimi në gjuhën finlandeze në emër të personave të tjerë.

Aplikantëve për shtetësi finlandeze u kërkohet të dëshmojnë njohuri të gjuhës finlandeze ose suedeze.

Autoritetet theksuan se aplikantët nuk do të kishin pasur mundësi reale për të marrë shtetësinë finlandeze pa skemën e dyshuar.

Ata gjithashtu dyshojnë si aplikantët, ashtu edhe të dyshuarin kryesor për mashtrim të rëndë, ndërsa hetimi përfshin edhe dyshime për falsifikim të rëndë dhe shkelje të rënda në kontabilitet.

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