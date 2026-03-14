Fitore jetike, Tirana triumfon ndaj Bylisit
Tirana triumfoi minimalisht ndaj Bylisit, në duelin direkt për mbijetesë. Sfida e javës së 28-të në Superiore, nisi e qetë dhe me raste të pakta.
Pjesa e parë në “Selman Stërmasi”, u mbyll me rrjeta të paprekura, ndërsa e dyta ishte disi më ndryshe.
Golin e vetëm dhe të fitores për vendasit e shënoi Tabekou. I futur nga stoli në minutën e 61-të, sulmuesi shënoi në minutën e 67-të, pas një asisti të marrë nga Alvarez.
Me këtë situatë, Tirana mban vendin e parafundit me 24 pikë, 3 pikë më pak se Bylis i vendit të shtatë.
